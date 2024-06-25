ADIYAMAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/278 Esas

Davacı, AHMET KOYUNCU ile Davalı, GÜMÜŞKAYA KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ ve T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu, Kuzeyi kısmen ham toprak olan, kısmen Mustafa KOYUNCU kullanımı fıstıklık taşınmazın, Doğusuham toprak olan ötesi Mustafa KOYUNCU kullanımı fıstıklık taşınmazın, Güneyi kısmen Arif KOYUNCU fıstıklık kullanımı olan taşınmazın, kısmen Mehmet KOYUNCU adına 998 nolu tescilli Parsel, Batısı kısmen Mehmet KOYUNCU adına 998 nolu tescilli Parsel, kısmen ham toprak ötesi Yasin KOYUNCU ve Ergün KOYUNCU adına tescilli 999 Parsel nolu taşınmazın ve Kuzeyi Abdulkadir KOYUNCU fıstıklık kullanımı taşınmazın, Doğusu kısmen Hikmet KOYUNCU fıstıklık kullanımı, kısmen Muhittin KOYUNCU sürülü kullanımı, Güneyi ham toprak olan, Batısı ham toprak, ötesi Hüseyin KOYUNCU adına tescilli 997 nolu Parsel, Kuzeyi Abdulkadir KOYUNCU fıstıklık kullanımı taşınmazın, Doğusu Kısmen Hikmet KOYUNCU fıstıklık kullanımı olan, kısmen Muhittin KOYUNCU sürülü kullanımı, Güneyi ham toprak, Batısı ham toprak, ötesi Hüseyin KOYUNCU adına tescilli 997 parsel nolu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/278 Esas sayılı dosyasına başvurmaları gerektiği ilan olunur. 24/05/2024

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Basın No: ILN02050151