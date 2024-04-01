ADIYAMAN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/849 Esas

KARAR NO : 2024/1

Davacı SARA ABDULSELAM aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı MUHAMMED ABDULSELAM'ın adresine yapılan tebligatların iade edildiği ve tüm aramalara rağmen adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

1-Davanın KABULÜ İLE; Suriye Cumhuriyeti Uyruklu 21074868792 Yabancı kimlik numaralı, ABDULNASIR ve EMEL'den olma, 01/01/1995 doğumlu SARA ABDULSELAM ile 15/01/1981 Halep Doğumlu Rıdvan ve Hana Kıtaz oğlu, MUHAMMED ABDULSELAM hakkında Suriye Arap Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 1168/2021 Esas 260/221 karar 21/02/2021 kesinleşme tarihli boşanmalarına ilişkin yabancı mahkeme kararının, 5718 sayılı Kanunun 54 ve 58 maddeleri gereğince TANINMASINA,

2-Suriye Cumhuriyeti Uyruklu 21074868792 Yabancı kimlik numaralı, ABDULNASIR ve EMEL'den olma, 01/01/1995 doğumlu SARA ABDULSELAM ile 15/01/1981 Halep Doğumlu Rıdvan ve Hana Kıtaz oğlu, MUHAMMED ABDULSELAM'ın boşanmalarına ilişkin olarak verilen yabancı mahkeme ilamın mahkememizden verilmiş ilam gibi AYNEN YERİNE GETİRİLMESİNE,

Dair, davacı ve vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı" hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 07/03/2024

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Basın No: ILN02012017