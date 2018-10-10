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Adım atan ve 3 dil bilen insansı robot

Konya’da, Akınsoft yazılım firmasınca kurulan “AkınRobotics” fabrikasında üretilen ve adım atarak yürüyebilen “insansı” robot Akıncı-4, üstün yetenekleriyle dikkati çekiyor.

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:28

Konya’da, Akınsoft yazılım firmasınca kurulan “AkınRobotics” fabrikasında üretilen ve adım atarak yürüyebilen “insansı” robot Akıncı-4, üstün yetenekleriyle dikkati çekiyor.

İnsansı robot olarak tasarlanan Akıncı-4’te 37 eklem noktası bulunuyor.

Tamamen yerli yazılımlarla çalışan, üç dil bilen Akıncı-4, yapay zeka ve görüntü işleme yazılımı ile konuşabiliyor, 3D görebiliyor, insanları tanıyor, öğrendiği bilgileri yorumluyor, yaş ve cinsiyet analizi yapabiliyor.  Derin öğrenme özelliğine sahip Akıncı-4, farklı sektörlerde görev alacak şekilde programlanabiliyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 14:28
  1. Konya
  2. AkınRobotics
  3. Akınsoft

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