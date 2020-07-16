Adem Çevik: Genç evliliklerin cezalandırılması Allah ile savaşmaktır

Türkiye Aile Meclisi Genç Evlilik Platformu Başkanı Adem Çevik yazılı açıklamada bulunarak, aileyi ve toplumu ifsat eden İstanbul Sözleşmesi, CEDAW ve Lanzarote Sözleşmesi gibi kanun ve yasalarla genç evlilik yasaklanırken, fuhşun teşvik edildiğini dile getirerek yetkilileri uyardı. CEDAW, İstanbul ve Lanzarote sözleşmelerinde örf, adet, dini kültür ve medeniyet değerlerinin yok sayıldığına dikkat çeken Çevik, “Ülkemizin kurucularından Fatih Sultan Mehmet her daim örnek gösterilerek ‘Kızım, Fatih doğuracak yaştasın; oğlum, Fatih'in tahta oturduğu yaştasın.’ diyerek büyütüldük. Dedelerimiz 14 yaşlarında iken ülkemizin işgalinde, Çanakkale'de, kurtuluş savaşında, 15 Temmuz işgalinde ailesini korumak için vatanını canı pahasına korudu, şehid oldu. Devletimizin Gençlik Bakanlığı var, milletimizin gençlik bayramı var ama yasalarımızda gençlik kavramı yok. 18 yaş altı çocuk görülüyor. Genç evlendirerek sorumluluk vermediğimiz gençlerimizden ailemiz ve devletimiz için sorumluluk beklemek vicdan tutulması değil mi?” diye sordu.

Aklı olan sünnetullah ile savaşmaz

Allah'ın yasalarını çiğneyerek genç evliliklerin 2002'de yasaklandığını hatırlatan Çevik, “28 Haziran 2014'den itibaren de cezalandırılması ve genç babalara ‘tecavüzcü’ muamelesi sadece akıl tutulmasıdır. Genç evliliklerin cezalandırılması fıtratla, Allah ile savaşmaktır. Aklı olan sünnetullah ile savaşmaz. Fıtrata savaş açarak genç evliliği yasaklayanlar, küresel şer güçlerin desteklediği ailesiz, ahlaksız, cinsiyetsiz toplum projelerine, cinsi sapkınlıkların artmasına hizmet ederek millî güvenliğimizi ve geleceğimizi tehdit etmektedirler. Devlet başkanımız geç yaşta evlilikten şikâyet ediyor ama genç evliliği teşvik etmiyor, bilakis cezalandırıyor. TÜİK istatistiklerinde evlenme yaşı 30, 80 milyonluk ülkemizde 8 bin genç evlilik mağduru olması, gençlerimizin zaten aile yıkan yasalar ve sözleşmeler korkusuyla evlenmekten korkuyor olması, evliliğin teşvik edilmemesi, asgarî ücret ile geçinmenin zorluğu, toplumsal cinsiyet eşitliği maskesiyle eşcinsellestirme operasyonu yapılması, ülkemiz için bir varoluş savaşıdır. Çocukları istismardan, kadınları şiddetten ve ayrımcılıktan korumak maskesiyle yapılan mücadelede dikkat edelim fuhuş ve şiddet artıyor.” ifadelerine yer verdi.

Genç baba ve annelere zülümdür

“Genç evlenenlere, 14 yaşında aile kuranlara ‘tecavüzcü’ iftirası devlet eliyle çocuklarımıza genç anne ve babalara yapılan en büyük zulümdür.” diyen Çevik, zulme sessizlik dilsiz şeytanlık olduğunu vurguladı. Çevik, “İstanbul Sözleşmesi, CEDAW ve Lanzarote Sözleşmesi ve benzeri ile genç evlilik yasaklanır iken, fuhuş teşvik ediliyor. Namuslular da en az namussuzlar kadar cesur olmalı. Bu yapılanlar kadınlarımıza ve çocuklarımıza karşı en ağır şiddettir. Çocuklarımız travma geçirmektedir. Bu Kurban Bayramı'nda genç kadınlarımızın eşlerini serbest bırakarak meclisimiz ve Cumhurbaşkanımız bize çifte bayram yaşatmalarını istirham ediyoruz.” çağrısında bulundu.