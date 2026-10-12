Adana’da ‘2. Bağımsız Aile Festivali’… Bağımlılığa karşı Yeşilay-aile işbirliği

Adana’da aile bağlarını güçlendirmek ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Bağımsız Aile Festivali 18 Ekim’de ikinci kez kapılarını açacak.

Yeşilay tarafından Valiliğin himayesi ve paydaş kurumların desteğiyle organize edilen festival, 18 Ekim Pazar günü 09.00-18.00 saatlerinde Merkez Park'ta ziyaretçileri ağırlayacak.

Bu yıl ikincisi "Sağlıklı nesiller, daha güçlü yarınlar" sloganıyla yapılacak festivalde, ailelerin birlikte zaman geçirebileceği kültür sanat, bilim, spor ve sağlık temalı duraklar yer alacak.

Aileler, duraklarda bulunan çeşitli atölyelere, bilgi yarışmalarına, spor etkinliklerine ve simülasyonlara katılabilecek, kamu kurumlarının bilgilendirici tırlarını ziyaret edebilecek.

Bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması ve aile bağlarının güçlendirilmesinin amaçlandığı festival, ebeveynlere ve çocuklarına hem eğitici hem de eğlendirici etkinlikler sunacak.

200 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, AA muhabirine, geçen yıl 22 Kasım'da ilkini gerçekleştirdikleri festivalin kendileri için önemli tecrübe olduğunu söyledi.

Ailelerin, çocuklarıyla verimli ve eğlenceli vakit geçirmesini amaçladıklarını belirten Yıldırım, "Geçen yıl festivale 5-15 bin arası katılım bekliyorduk ancak 65 binin üzerinde katılım oldu ve bizi ziyadesiyle memnun etti. Bu sene 200 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz." dedi.

Yıldırım, festivalde ziyaretçileri birbirinden renkli durakların beklediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Festivalde aileyi bir arada tutacak bazı teknolojik uygulamalara da yer vereceğiz. Astronot kostümleriyle alanda gezen birçok arkadaşımız olacak. Yeşilayımızın 'yapay zeka aynası' da alanda olacak. Bağımlı birey ile bağımlı olmayan bireyin yaşlanması arasındaki farkı bizlere gösterecek. Alkol veya madde almış bireyin gözünden dünyayı görebilecekleri sanal gerçeklik gözlüklerimiz olacak."

Festivalin, Yeşilayın faaliyetlerinin tanıtılması için önemli fırsat olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, Yeşilay koordinasyonunda yürütülen bu organizasyonun aynı zamanda Yeşilayın yaptığı işler ve mücadeleleri konusunda farkındalık oluşturması. Bu festivalde bağımlılıkla mücadele etmek yerine 'bağımsızlığımıza düşkünüz' mottosuyla bağımsızlık vurgusu yaparak ilerlemek istiyoruz."