ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİNDEN

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ESAS NO : 2024/1250 Esas



KARAR NO : 2026/1468

Dairemizin 04/05/2026 tarih 2024/1250 esas 2026/1468 sayılı kararını davalı any Soft Kağıt ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketine 35 göre tebliğe çıkartılmış, tebligat parçasının iade gelmesi sonucunda davalının adresi tespit edilemediğinden bu davalı yönünden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Dairemizin 04/05/2026 tarih 2024/1250 esas 2026/1468 sayılı kararı ile;1-Davacı vekilinin istinaf başvurusunun REDDİNE, Beyaz Kağıt ve Hijyenik Ürünler Temizlik İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜ ile;6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b/2. maddesi hükmü uyarınca düzelterek yeniden esas hakkında karar verilmek üzere Adana 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 04.01.2024 tarih 2023/227 Esas 2024/14 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353.maddesinin 1.fıkrası (b) bendinin 2.maddesi uyarınca düzelterek yeniden esas hakkında karar verilmesi gerektiği anlaşılmakla; 2- A) Mahkemenin 2023/227 esas sayılı asıl dava dosyası yönünden; Davacının davasının USULDEN REDDİNE,B)Asıl dava dosyası ile birleşen Adana 10.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/18 esas sayılı dosyası yönünden; Davacının davasının USULDEN REDDİNE, karar verilmiş,

Dairemizin kararını davacı vekilinin 12/06/2026 tarihli dilekçesi ile; Adana 5.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin E:2013/227 K:2024/14 sayılı dosyasında asıl ve birleşen davanın kısmen reddine dair verilen kararın ortadan kaldırılması ve davanın tam kabulüne karar verilmesi talebine ilişkin istinaf başvurumuzun reddi ile davanın usulden reddine yönelik Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nin E:2024/1250 K:2026/1468 sayılı kararının bozulmasını talep etmiştir.

Dairemiz kararını ve davacının temyiz dilekçesine karşı ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde kararı temyiz edebileceğiniz, kararı temyiz etmemeniz halinde kararın kesinleşeceği ve davacı vekilinin Temyiz Dilekçesine cevap verebileceğiniz Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. .23/09/2026

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Basın No: ILN02595079