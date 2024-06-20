ADANA 2. İŞ MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2018/373

KARAR NO : 2023461

Davacı, KAZİM ÖNDER ile Davalılar SGK, ÖN BA İNŞ.NAK.LTD.ŞTİ arasında mahkememizde görülmekte olan İş (Kurum İşleminin İptali İstemli) davasının sonunda;Davanın KABULÜ ile Çukurova Sosyal Güvenlik Merkezi' nin 14/04/2015 tarih 5768169 sayılı kurum işleminin iptali ile davacıya ait 24/11/2008 - 23/09/2009 tarihleri arasında 1081051.01 sicil nolu işyerinde geçen hizmet süresinin gerçek ve fiili olduğunun tespitine, kesilen yaşlılık aylığının kesildiği tarihten itibaren tekrar bağlanmasına,Birleşen Mahkememiz 2017/128 E. 2020/191 K. Sayılı dosyasın yönünden davanın reddine, Alınması gerekli 269,85 TL karar ve ilam harcının peşin alınan 27,70 TL harçtan mahsubu ile kalan 242,15 TL harcın davalı şirketten alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,Davacı tarafından yapılan toplam 2.376,45 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,Birleşen mahkememiz 2017/128 E. 2020/191 K. Sayılı dosyasında;Davalı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,Davalı tarafından yapılan toplam 14,00 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,Davalı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 17.900,00 TL vekalet ücretinin davacı SGK'dan alınarak davalıya verilmesine,Karar kesinleştikten sonra artan gider avansının H.M.K. 333.maddesi uyarınca yatırana iadesine, Dair, taraf vekillerinin yüzlerine karşı, gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize ibraz edilecek bir dilekçe ile Adana Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar verilmiş olup,davalı ÖN-BA İNŞ.NAK.LTD.ŞTİ'NE karar tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 22/05/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02049073