Sayı :2026/23 Tereke

26.10.2026



İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davası nedeniyle;

Büyük Mehmet ve Semiha'dan olma 10/01/1942 Tarsus doğumlu 12/01/2025 ölüm tarihli28**30 T.C kimlik numaralı müteveffa İSMET KAR'ın terekesinin tasfiyesine ilişkin ara kararı gereğince terekesinin resmen tasfiyesine geçilmiştir.

Müteveffanın mali durumu hakkında bilgi sahibi olan, mirasçıların, alacaklıların, borçluların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil) iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların, alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, bilgi vermeyenlerin veya yanlış yada eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları alacaklıların, mirasçıların ve borçluların süresi içinde bildirimde bulunmadıklarında TMK 621. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02598647