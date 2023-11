ADANA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2019/403 Esas

KARAR NO : 2023/213

Davalı :ADANA BESİ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



Mahkememizden verilen 19/07/2023 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı



1-DAVANIN REDDİNE,



2-Alınması gerekli 269,85-TL karar ve ilam harcının peşin alınan 10.269,70- TL harçtan mahsubu ile kalan 9.999,85‬-TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacı tarafa iadesine,



3-Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,



4-Davacı tarafından yapılan yargılama masraflarının kendi üzerinde bırakılmasına,



5-Davalı As yem şirketine devredilen Yüreğir İlçesi, Havutlu Mah, 152 ada 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazların devrine yönelik tasarrufun iptali talebi yönünden davalı As Yem Tarım Sanayi Ve Petrol Ürünleri Gıda Nakliye Pazarlama İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 84.149,45TL nispi vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı As Yem Tarım Sanayi Ve Petrol Ürünleri Gıda Nakliye Pazarlama İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketine verilmesine,



6-Davalı Unsa şirketi ve Alper Örnek'e devredilen devredilen Seyhan İiçesi,Akkapı Mah. 1039 ada,132 parsel numaralı taşınmazın devrine yönelik tasarrufun iptali talebi yönünden davalılar Unsa şirketi ve Alper Örnek kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 55.080,00 TL nispi vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılar Unsa Tarım Gıda Maddeleri Ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Alper Örnek'e verilmesine, karar verilmiş,



Verilen karar davacı Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. vekili Av.Haldun Hulki Gürcan tarafından 27/09/2023 tarihli dilekçesi ile istinaf edilmiş olup, Mahkememiz kararı ve istinaf dilekçesinin davalı ADANA BESİ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş.'ye tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20/10/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01922634