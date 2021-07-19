Adalara bayramda vapur seferleri olacak mı? Adalar bayram vapur seferleri ücretsiz mi?

Adalar vapur seferleri Kurban Bayram tarifesi merak ediliyor. İETT bayramda 6 farklı kurban kesim alanına 46 farklı hatla erişim sağlayacak. İETT seferleri 15 Temmuz’dan itibaren Cumartesi tarifesine göre çalışacak. 16 Temmuz Cuma tatil ilan edilmediği için normal iş günü şeklinde çalışılacak. Bayramın 1’inci günü ve Pazar günleri ise Pazar tarifesiyle çalışılacak. Metrobüs hattında ise yine bayramın 1’nci günü Pazar tarifesiyle, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günleri Cumartesi tarifesiyle çalışılacak. Seferler diğer günlerde normal tarifeyle yapılacak.

Kurban Bayramında İETT otobüsleri, vapurlar ve metro kaç gün ücretsiz? İETT bayram tarifesi nedir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden bayram tarifesine ilişkin açıklama yapıldı. İETT’den yapılan açıklamada, “İETT otobüs seferleri 30 Temmuz arefe günü iş günü sefer tarifesi, 31 Temmuz (bayramın birinci günü) tarihinde pazar günü sefer tarifesi, 1-3 Ağustos tarihleri arasında ise cumartesi günü sefer tarifesi uygulanacaktır. Şehir vapurlarında 30 Temmuz arefe günü iş günü sefer tarifesi, bayram boyunca pazar günü sefer tarifesi uygulanacaktır. Bayram boyunca tüm seferler ücretsiz olacaktır” denildi.

İstanbul’da İETT bayramda otobüsler ücretsiz mi?

İBB’nin geleneksel hale gelen bayramda ücretsiz toplu ulaşım uygulaması, 20 Temmuz Salı - 23 Temmuz Cuma günleri arasında (4 gün) İBB’ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak. Kurban Bayramında Adalara ücretsiz vapur seferleri düzenlenecektir.

Aynı karar kapsamında 20 Temmuz Salı saat 00.00'dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.