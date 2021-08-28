Milyonlarca öğrenci 2021 YKS yerleştirme sonuçlarını beklersen ÖSYM’den beklenen YKS tercih sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin olarak "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Peki 2021 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihi ne zaman? Açıköğretim üniversite kayıtları nasıl yapılır? AÖF kayıtları ne zaman başlıyor 2021?

AÖF kayıtları ne zaman başlayacak 2021?

Üniversite okumaya hak kazanan öğrenciler 6 Eylül'den itibaren okula kayıtlarını yapabilecek. 4-8 Eylül tarihleri arasında elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

AÖF yeni kayıt nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi AÖF açık öğretim yeni kayıt nasıl yapılacak? En Az Lise veya Dengi Okul Mezunu Olanlar İçin Yeni Kayıt: Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

Buna göre;

Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almakLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 180 puan almak gerekmektedir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar. ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinden 2021 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

2021-2022 Öğretim Yılı İçin Planlanan Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri: Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr​ adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır. YKS Yeni Kayıt ve YKS Ek Yerleştirme çevrimiçi (Online) başvuru ve kayıt tarihleri, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir. Anadolu Üniversitesi kayıtları için tıklayın