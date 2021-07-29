Açık öğretiminde hangi bölümler var? 2 yılık açıköğretim bölümleri
Açık öğretim bölümleri neleri? Açık öğretim 2 yılık bölümleri hangileri? Açık öğretiminde hangi bölümler var? YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihinde bulunacak adaylar tarafından merak ediliyor. Peki AÖF bölümleri neler? AÖF açık öğretimde hangi bölümler var? AÖF 2 yıllık bölümler hangileri? İşte açık öğretim AÖF bölümleri 2 yıllık.
Açık öğretim bölümleri neleri? Açık öğretim 2 yılık bölümleri hangileri? Açık öğretiminde hangi bölümler var? YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihinde bulunacak adaylar tarafından merak ediliyor. Peki AÖF bölümleri neler? AÖF açık öğretimde hangi bölümler var? AÖF 2 yıllık bölümler hangileri? İşte açık öğretim AÖF bölümleri 2 yıllık.
Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları (2 Yıllık)
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtımİlahiyat (Arapça)
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Spor YönetimiTarım Teknolojisi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Web Tasarımı ve Kodlama