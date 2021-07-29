Açık öğretime kaç puanla tercih edilir? 2021 açık öğretim bölümleri AÖF, ATA AÖF, AUZEF puanları

Açık öğretime kaç puanla tercih edilir? Açık öğretim bölümleri AÖF, ATA AÖF, AUZEF puanları, açık öğretim bölümleri ÖSYM tarafından YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihinde bulunacak adaylar tarafından merak ediliyor. 2021 YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları merak ediliyor. 26-27 Haziran tarihleri arasında ÖSYM tarafından yapılan 2021 YKS sınav sonuçları merakla bekleniyordu. ÖSYM 2021 kılavuzunda YKS 2021 sonuçlarının 4 Ağustos’ta açıklanacağı söylenmişti. ÖSYM yine sürpriz yaparak 2021 YKS sınav sonuçları 28 Temmuz’da açıkladı.

2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmadan sonra adaylar bu kez 2021 YKS tercih tarihini ile 2021 YKS en düşük taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını sorgular oldu. ÖSYM 2021 tercihlerini 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Açık öğretim kaç puanla girilir?

Üniversite tercihleri nasıl yapılacak? Açık öğretim kaç puanla girilir? 2 yıllık açıköğretim bölümlerine kayıt yaptırabilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarından Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek ve en az 150 puan almak gerekmektedir. 4 yıllık lisans bölümleri içinse 180 puan almış olmak gerekiyor.

İşte AÖF ATA AÖF, AUZEF bölümleri taban puanları 2021

Anadolu Üniversitesi bölümleri AÖF taban puanları

Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Adalet (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Aşçılık

(Eskişehir Meslek Yüksekokulu)

Aşçılık (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Bilgisayar Operatörlüğü

(Engelliler Entegre Yüksekokulu)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

(Eskişehir Meslek Yüksekokulu)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Çocuk Gelişimi

(Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)

Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Dış Ticaret

(Eskişehir Meslek Yüksekokulu)

Dış Ticaret (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Eczane Hizmetleri

(Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Emlak Yönetimi

(Eskişehir Meslek Yüksekokulu)

Emlak Yönetimi (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Ev İdaresi (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

İşletme Yönetimi (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Lojistik (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Marka İletişimi (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Medya ve İletişim (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Pazarlama

(Eskişehir Meslek Yüksekokulu)

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

(Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (KKTC Uyruklu)

(Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Spor Yönetimi (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Tarım Teknolojisi (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

(Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)

Turizm ve Otel İşletmeciliği

(Eskişehir Meslek Yüksekokulu)

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim)

(Açıköğretim Fakültesi)

YÖK Atlas AÖF taban puanları için tıklayın

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bölümleri

Tarih

Sosyoloji (Açıköğretim

Reklamcılık

Rekreasyon

Kamu yönetimi

İşletme

Çocuk gelişimi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

ATA AÖF taban puanları için tıklayın

AUZEF 2021 lisans bölümleri

COĞRAFYA

ÇOCUK GELİŞİMİ

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ (YENİ)

FELSEFE

İKTİSAT

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞLETME

REKREASYON (YENİ)

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SOSYOLOJİ

TARİH

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

AUZEF önlisans bölümleri 2021

ADALET

ÇOCUK GELİŞİMİ

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

SOSYAL HİZMETLER

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

YAŞLI BAKIMI

AUZEF lisans tamamlama programları

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

HEMŞİRELİK

SAĞLIK YÖNETİMİ

SOSYAL HİZMET AUZEF bölüm ve taban puanları detayları için tıklayın