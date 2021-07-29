Açık öğretime kaç puanla tercih edilir? 2021 açık öğretim bölümleri AÖF, ATA AÖF, AUZEF puanları
Açık öğretim fakülteleri 4 yıllık ve 2 yıllık olmak üzere bölümlere binlerce öğrenci kabul ediyor. Anadolu Üniversitesi (AÖF), İstanbul Üniversitesi (AUZEF) ve Atatürk Üniversitesi (ATA AÖF) 2021 yılında da çok sayıda öğrencinin tercih edeceği üniversiteler arasında Açık öğretim fakülteleri de var. Peki AÖF puanları 2021 nedir? AÖF bölümleri hangileri? Açık öğretim kaç puanla girilir? İşte AÖF bölümleri, ATA AÖF taban puanları ile AUZEF puanları 2021 AUZEF bölümleri.
Açık öğretime kaç puanla tercih edilir? Açık öğretim bölümleri AÖF, ATA AÖF, AUZEF puanları, açık öğretim bölümleri ÖSYM tarafından YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihinde bulunacak adaylar tarafından merak ediliyor. 2021 YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları merak ediliyor. 26-27 Haziran tarihleri arasında ÖSYM tarafından yapılan 2021 YKS sınav sonuçları merakla bekleniyordu. ÖSYM 2021 kılavuzunda YKS 2021 sonuçlarının 4 Ağustos’ta açıklanacağı söylenmişti. ÖSYM yine sürpriz yaparak 2021 YKS sınav sonuçları 28 Temmuz’da açıkladı.
2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmadan sonra adaylar bu kez 2021 YKS tercih tarihini ile 2021 YKS en düşük taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını sorgular oldu. ÖSYM 2021 tercihlerini 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
Açık öğretim kaç puanla girilir?
Üniversite tercihleri nasıl yapılacak? Açık öğretim kaç puanla girilir? 2 yıllık açıköğretim bölümlerine kayıt yaptırabilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarından Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek ve en az 150 puan almak gerekmektedir. 4 yıllık lisans bölümleri içinse 180 puan almış olmak gerekiyor.
İşte AÖF ATA AÖF, AUZEF bölümleri taban puanları 2021
Anadolu Üniversitesi bölümleri AÖF taban puanları
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Adalet (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Aşçılık
(Eskişehir Meslek Yüksekokulu)
Aşçılık (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Bilgisayar Operatörlüğü
(Engelliler Entegre Yüksekokulu)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Eskişehir Meslek Yüksekokulu)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Çocuk Gelişimi
(Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Dış Ticaret
(Eskişehir Meslek Yüksekokulu)
Dış Ticaret (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Eczane Hizmetleri
(Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Emlak Yönetimi
(Eskişehir Meslek Yüksekokulu)
Emlak Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Ev İdaresi (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
İşletme Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Lojistik (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Marka İletişimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Medya ve İletişim (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Pazarlama
(Eskişehir Meslek Yüksekokulu)
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
(Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (KKTC Uyruklu)
(Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Spor Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Tarım Teknolojisi (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Eskişehir Meslek Yüksekokulu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim)
(Açıköğretim Fakültesi)
YÖK Atlas AÖF taban puanları için tıklayın
Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bölümleri
Tarih
Sosyoloji (Açıköğretim
Reklamcılık
Rekreasyon
Kamu yönetimi
İşletme
Çocuk gelişimi
Egzersiz ve Spor Bilimleri
ATA AÖF taban puanları için tıklayın
AUZEF 2021 lisans bölümleri
COĞRAFYA
ÇOCUK GELİŞİMİ
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ (YENİ)
FELSEFE
İKTİSAT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞLETME
REKREASYON (YENİ)
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SOSYOLOJİ
TARİH
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
AUZEF önlisans bölümleri 2021
ADALET
ÇOCUK GELİŞİMİ
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SOSYAL HİZMETLER
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
YAŞLI BAKIMI
AUZEF lisans tamamlama programları
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK
SAĞLIK YÖNETİMİ
SOSYAL HİZMET AUZEF bölüm ve taban puanları detayları için tıklayın