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Resmi İlanlar

AÇIK ARTIRMALI SATIŞ ÖNCESİ BİLGİ CETVELİ

Yeniakit Publisher
2023-08-26 00:00:00 -

AÇIK ARTIRMALI SATIŞ ÖNCESİ BİLGİ CETVELİ

 
  
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tarihi 06.09.2023  
Saati 10:00  
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : MERSİN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  
Yeri e-satış ogm.gov.tr  
Sıra No Satış Yeri Cinsi,Nevi,Boy ve Sınıf İstifNo Parti No Boy(m) Miktarı Muhammen Bedeli Geçici Teminat Açıklama    
Adet M3/Ster TL TL    
1 KUZUCUBELEN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 43/43A 46   2037 2.120,748 1.800,00 114.520,00      
2 KUZUCUBELEN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 43/43B 47   1760 1.801,926 1.850,00 100.007,00      
3 KUZUCUBELEN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 47/47B 48   1459 1.489,853 1.700,00 75.983,00      
4 YENİKÖY ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 62 49   1618 1.823,846 2.000,00 109.431,00      
5 YENİKÖY ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 128 50   1476 2.142,952 2.000,00 128.577,00      
6 DAVULTEPE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 205 51   1697 1.479,825 1.400,00 62.153,00      
TOPLAM: 6   10047 10.859,150 10.750,00 590.671,00      
                                             
1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 6 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.
2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.
3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.
4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.
5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 8 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 8 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin 30’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 aya kadar
9-Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.
10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %15 vade faizi alınacaktır.
11-Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık 2.50 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık %2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.
12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

 NOT :   Satış İlanlarımız   http://basvur.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri    adresinde yayınlanmaktadır.
 TEL: 0(324) 238 3399
 FAX: 0(324) 237 7196
                                                                                                                                                İ L A N O L U N U R
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Basın No: ILN01882173