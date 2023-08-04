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Resmi İlanlar AÇIK ARTIRMALI DİKİLİ AĞAÇ İHALESİ
Resmi İlanlar

AÇIK ARTIRMALI DİKİLİ AĞAÇ İHALESİ

Yeniakit Publisher
2023-08-04 00:01:00 -

AÇIK ARTIRMALI DİKİLİ AĞAÇ İHALESİ

AÇIK ARTIRMALI SATIŞ ÖNCESİ BİLGİ CETVELİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                 : MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tarihi 15/08/2023
Saati 10:00
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                 : GÜLNAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Yeri e-satiş.ogm.gov.tr

Sıra No

Satış Yeri

Cinsi,Nevi,Boy ve Sınıf

İstifNo

Parti No

Boy(m)
Miktarı		 Muhammen Bedeli Geçici Teminat

Açıklama
Adet M3/Ster TL TL
1 ZEYNE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 82 1   2015 933,252 1.700,00 47.596,00 2024 (Tensil)
2 ZEYNE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 144 2   5884 3.231,965 1.700,00 164.830,00 2024 (Tensil)
3 GÜLNAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 485 3   3734 2.904,738 1.760,00 153.370,00 2024 (Tensil)
4 GÜLNAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 512 4   2900 2.669,220 1.450,00 116.111,00 2024 (Tensil)
5 GÜLNAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 576 5   3196 2.177,657 1.600,00 104.528,00 2024 (Tensil)
6 GÜLNAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 580 6   4962 3.548,512 1.500,00 159.683,00 2024 (Tensil)
7 GÜLNAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 617 7   1926 1.276,951 1.560,00 59.761,00 2024 (Tensil)
8 KUSKAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 327 8   3556 1.322,670 1.400,00 55.552,00 2024 (Tensil)
9 KUSKAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 552 9   1540 617,994 1.350,00 25.029,00 2024 (Tensil)
10 KUSKAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 400/430 10   2976 1.936,425 1.550,00 90.044,00 2024 (Tensil)
11 KUSKAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 410/409 11   1882 1.749,131 1.700,00 89.206,00 2024 (Tensil)
12 AYNALIGÖL
ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ		 İbreli Dikili Ağaç 260 12   8441 3.396,450 1.500,00 152.840,00 2024 (Tensil)
13 AYNALIGÖL
ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ		 İbreli Dikili Ağaç 132 13   4603 2.964,996 1.800,00 160.110,00 2024 (Tensil)
14 AYNALIGÖL
ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ		 İbreli Dikili Ağaç 95/95 14   3870 3.004,095 1.600,00 144.197,00 2024 (Tensil)
15 AYNALIGÖL
ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ		 İbreli Dikili Ağaç 94 15   5210 2.004,323 1.600,00 96.208,00 2024 (Tensil)
16 PEMBECİK
ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ		 İbreli Dikili Ağaç 146 16   1883 1.020,060 1.500,00 45.903,00 2024 (Tensil)
17 KORUCUK
ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ		 İbreli Dikili Ağaç 132 17   608 781,520 1.650,00 38.685,00 2024 (Tensil)
18 KORUCUK
ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ		 İbreli Dikili Ağaç 133 18   655 810,848 1.700,00 41.353,00 2024 (Tensil)
19 KORUCUK
ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ		 İbreli Dikili Ağaç 331 19   572 322,839 1.600,00 15.496,00 2024 (Tensil)
20 KORUCUK
ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ		 İbreli Dikili Ağaç 541 20   2011 891,357 1.650,00 44.122,00 2024 (Tensil)
21 KORUCUK
ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ		 İbreli Dikili Ağaç 620 21   3297 2.551,838 1.650,00 126.316,00 2024 (Tensil)
TOPLAM: 21   65721 40.116,84
1		 33.520,00 1.930.940,00  

  1. İşletme   Müdürlüğümüz   satış   yerlerinde   bulunan   yukarıda   özellikleri   yazılı   21   adet   parti   yukarıda   belirtilen   yer,   tarih   ve   saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

  2. İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

  3. Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

  4. Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler.İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçiciteminatlarınıen geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz   veznesine   veya   banka   hesabına   yatırmaları   gerekmekte   olup,   geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

  5. Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin   3   üncü   maddesinde   yer   alan   belgeleri   ibraz   etmesi zorunludur.

  6. Tomruk, teldireği, madendireği, kabuksuzkağıtlık ve   sanayi   odununun   vadeli   açıkartırmalı   satışlarında   malbedelinin   %   40   ’u   ile   vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 8 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

  7. Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 8 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

  8. Dikili ağaç satışlarının vadeli   açık   artırmalı   satışlarında   mal   bedelinin   30’u   ile   vergi,   fon   ve   harçlar   peşin   olarak   alınacaktır.   Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 aya kadar

  9. Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %15 vade faizi alınacaktır.

  1. Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık 2.50 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık %2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

  2. İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40)   değişebilecek   olup,   bu   ürünlereilişkin   kesin   liste   ihale tarihinden bir önceki gün   İşletme   Müdürlüğünden   temin   edilebilecektir.   Bu   partilerin   istif   numaraları,geçici   teminat   miktarları,muhammen bedelleri   Satış   Öncesi   Bilgi   Cetvelinin   kesin   listesinde   gösterilecektir.   Teminat   yatırma   ve   ürün   satışları   kesin   miktar    üzerinden yapılacaktır.

NOT : Satış İlanlarımız http://basvur.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri adresinde yayınlanmaktadır.

TEL FAX

0(324) 751 7043
0(324) 751 7044

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01/08/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01872000