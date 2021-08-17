Yavuz Selim İstanbul

Komünizmin tarihe gömüldüğü, ABD’nin batağa saplanıp kaçmak zorunda kaldığı Afganistan coğrafyası yeni bir siyasi dönemin şafağında. “Medrese talebeleri” oluşumu Taliban, 20 yıllık düşman işgaline son vererek ülkenin tamamında hakimiyet sağladı. ABD, Vietnam ve Irak savaşından sonra bir hezimet daha yaşadı. “ABD’ye güvenen ortada kalır” diyen uzmanlar, Coni’nin sahada kaybettiği savaşı medyada kazanmaya çalıştığına dikkat çekerek manipülatif haber dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

ABD kaybetti, halk kazandı

ABD’nin kaçarcasına Afganistan’ı terk ettiğini belirten Özel Kuvvetler Eski Komutanı Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, “ABD Vietnam’da, Irak’ta olduğu gibi Afganistan’da da kaybetti. Suriye’de de kaybedecekler. Amerika’nın desteğini alarak yapılanan PYD’nin bundan ders çıkarması lazım. Bir gün ABD’nin kendilerini de bırakıp kaçacaklarını görmeleri lazım. ABD’ye güvenen ortada kalacaktır” diye konuştu. Taliban’ın geçmiş dönemdeki hatalarından döndüğüne dikkati çeken Işık, şunları dile getirdi: “Taliban, coğrafyanın kendisine sunduğu avantajları iyi değerlendirerek savaşı kazandı. Oluşumun geçmişte yapmış olduğu hatalarından arındığını da görüyoruz. Taliban şu an ‘halka zarar verilmeyecek, mala-ırza dokunulmayacak’ diye bildiri yayınlıyor. Ve ABD dezenformasyonunun aksine, Kabil’de halk Taliban askerlerini alkışlayarak karşılıyor.ABD silahlarıyla komşu ülkelere geçmeye çalışırken kuyruk oluşturanlar var. Diğer göç edenler de ABD’nin sivil ve askeri bürokrasisinde görev almış olanların panik halinde kaçışı söz konusu. Ve Taliban bunların da affedileceğine dair birtakım duyurular yayınlıyor. Taliban’ın yapmış olduğu duyurulara baktığımız zaman halka güven verilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ülkeden yoğun göç olduğuna dair iddia ve birtakım görüntüler ise Amerika’nın medya propagandasıdır. Amerika bu savaşı medyada da kazanamayacak.”

Afganistanlılar yönetecek

Albay Işık, şöyle devam etti: “Netice itibariyle Afganistan’ı Afganistanlılar yönetecektir. Vatanını savunmak için halkın içinden çıkan güçler savaşı kazanarak düşmanı ülkeden çıkarmış ve halk ile bütünleşmiştir. Zaman içerisinde komşu ülkeler ve Türkiye de yeni yönetimi tanıyacaktır. Bundan sonraki siyasi gelişmeler Afganistan’ın iç işleridir.”

Ulusal Stratejiler ve Politikalar Üretme Merkezi (USPUM) Genel Başkanı Muhammed Taha Gergerlioğlu da, Afganistan’da Ruslardan sonra Amerikan güçlerinin de mağlup olduğu söyledi. Türkiye’ye mühim vazifeler düştüğüne değinen Gergerlioğlu, şunları anlattı:

Fitne peşinde olabilir

“Afganistan coğrafyası zordur. Oradaki Müslümanlar yüzyıllardır ciddi bir motivasyon içindeler. ABD bölgede Müslümanların güçlü olduğu konuları zayıflatarak yer edinmeye devam etmek isteyecektir. Bu evrede de ABD’nin aldığı hezimeti zayıflatmak ve sulandırmak için dünya kamuoyunun önüne Taliban’ın uygulamalarının konulduğu görüyoruz. Bu yenilgi üzerinden bir zafer planlaması da olabilir, buna dikkat edilmelidir. ABD sahada hiçbir zaman başarılı olamaz çünkü. Karşı tarafı birbirine düşürme metodunu faaliyete geçirebilirler. ABD, Pakistan’da kaybetti. Türkiye gibi Pakistan da ABD’ye karşı milli duruş sergilemektedir. Pakistan’ı rahatsız etmek için yeni bir Afganistan stratejisi devreye konuluyor olabilir.”

Türkiye gözden geçirmeli

Gergerlioğu, şöyle devam etti: “Türkiye ise kadim ve büyük devlet geleneği üzerinden bu bölgedeki politikalarını yenilemesi gerekiyor. Büyük devlet risk almaktan geçer. İktidarın bu hususta daha anlaşılır politika üretmesi gerekir. Manipülasyon ve yalan haberler üzerinden toplumu kışkırtıcı yapıların ve yönetimlerin kontrol altında tutulması gerekiyor.”

