Abdurrahman Dilipak'tan Ömer Döngeloğlu açıklaması

Yeniakit yazarı Abdurrahman Dilipak, yenaikit.com.tr'nin Youtube kanalında gazeteci Mehmet Özmen'in sunumuyla Ömer Döngeloğlu özel yayınına katıldı.

Abdurrahman Dilipak yaptığı açıklamada, "Ecel aslında ertelenmiş bir zamanı ifade ediyor. Kişi nefes alıp verdiğinde kendisini yaşadığını sanıyor. Kendi sonumuza doğru gidiyoruz. Ölüm karşısında, ölünün karşısında üzülmek değil, rahmet dilemek lazım. O da benim gibi imam hatipliydi. Çok yaşlı sayılmaz. Hiç aşırıcılığını görmedim. Müslümanlar ile beraber ağladı. İçimizde biriydi. O bizden biriydi. Bu şahtiliğimiz önemli. Tartışmadan uzaktı. Güzel örnek olmaya çalışıyordu. Her insanın hataları vardır. Ama hataları ile övünen biri değildi. Tevazu sahibiydi. Peygamber'in sürekli ayak izinde yürümeye çalıştı. Bunu içimize sindirmemiz lazım. Hakkı tebliğ eden bir insandı. Kitaplarında bile bunu görebiliriz. İsimlerine bakın. İçimizden biriydi. Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ölüm bizim için bir direniş vesilesi olabilir. İnşallah bir cennet bahçelerinde yaşıyordur. Hanımfendide yoğun bakımdaymış. Allah ona da şifa versin. Son sahurda yaptığı duayı vasiyet olarak kabul edebiliriz." dedi.