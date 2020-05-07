Abdurrahman Dilipak'tan dikkat çeken sözler: Bu "Zulüm 1453 de başladı" diyenlerin rövanşıdır

Usta yazar Abdurrahman Dilipak, twitter adresi üzerinden 'İstanbul Sözleşmesi'ni eleştirerek bir rövanş olduğunu vurguladı.

Sık sık İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik eleştirilerde bulunan usta yazar Abdurrahman Dilipak, twitter adresi üzerinden İstanbul Sözleşmesi'ni bir kez daha eleştirdi.

"İstanbul Sözleşmesi rövanştır"

İstanbul Sözleşmesi'nin bir rövanş olduğunu vurgulayan Dilipak ''İstanbul Fethi için "Zulüm 1453 de başladı" diyenlerin rövanşıdır İstanbul sözleşmesi. En azından "İstanbul" adını kendi ahlaksızlıklarına kapak yaptılar. Ve milli iradenin istinatgahında bütün partilerin oy birliği ile! Bu utanca son verilene kadar bu konu sabit gündem.'' ifadelerini kullandı.

Eleştirilerini yineliyor

Dilipak, İstanbul Sözleşmesi için daha önce, ''Bakın bu işi çok kısa bir sürede İstanbul sözleşmesinin sınırlarını çoktan aştı. Böyle giderken gelecek günler geçen günleri aratacak. İstanbul sözleşmesi, İstanbul depreminden daha tehlikeli bir hal alabilir. Belki 'insanlar' ölmeyecek ama, bu depremde 'insanlık' ölecek.'' ve ''Sahi, sözleşme ve yasa kadını kocasına karşı koruyor da, mesela gelini kaynanaya ya da kaynanayı geline karşı niye korumuyor!? Ya da erkeği kadına karşı niye korumuyor. Erkek burada potansiyel suçlu durumda. Bari oldu olacak kız kardeşi, erkek kardeşine karşı da korusalardı'' ifadelerini kullanmıştı.