Abdurrahman Dilipak: İstanbul Sözleşmesi Allah'a ve Resulüne karşı komplodur!

Gazeteci- Yazar Abdurrahman Dilipak, Haber Global’de Buket Aydın'ın Koltuk programının konuğu oldu.

İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin gerçekleri anlatan Dilipak, "İstanbul Sözleşmesi Allah'a ve Resulüne karşı bir komplodur!" ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak'ın Buket Aydın'ın sorularına verdiği yanıtlar şu şekilde:

Neden muhafazakarlıklarını ön plana çıkarmış kadınlar tarafından kurulan KADEM'in Müslüman aile yapısına aykırı davrandığını idddia ediyorsunuz?

Cinsiyet eşitliği kelimesi değil, toplumsal cinsiyet eşitliğidir. İstanbul sözleşmesinde toplumsal cinayet dediğiniz LGBT'den ve plustan ibarettir. Ben öyle bir kavramı reddediyorum. Hazreti Lut'u peygamber kabul ettiğim için Hz.Lut'un onlar için söylediklerini aynen tekrarlıyorum. Cinsiyet eşitliği dediğinizde ben hiçbir zaman eşitliği kabul etmedim. Allah parmak uçlarımız gibi farklı yarattı.

Allah'ın yarattığı her can kadın ya da erkek birbirine eşit değil midir?

Eşitlik yok. O bize batının dayattığı bir aldatmaca. Adalet ve Allah önünde zaten herkes eşit.

Kim o işte daha ehil ve kim daha layıksa o. Bunun kadını, erkeği yok. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun.

Niye sizi bu kadar rahatsız ediyor İstanbul Sözleşmesi? Neden İsstanbul Sözleşmesi'nin Türk aile yapısını bozduğunu düşünüyorsunuz?

Çünkü bu Allah'a karşı, Resulüne karşı bir komplo. Yeni dünya düzenine geçişte ailesiz toplumu öngörüyor. Kadını erkeğe düşman yapıyor.

Cinsel deneyim, tercih ve yönelimi özgürleştirecek ama öbür taraftan aile içerisinde cinsiyet değişimi yapıp kadın özgür kalacak. Evlilik devam edecek. Böyle bir şey yok. Birey inanç, ahlak ve gelenekten bağımsız olarak kişinin tanımlanmasıdır. Bunun tanımı nedir? Bu insan değil, bu transhümanizmdir.

Hakkı cinsiyetle etiketlemeyin. Bir insan hayvanı işkence ederek öldürüyorsa o, hayvandan da aşağıdır. Ben insancı da değilim. Ben Müslümancı da değilim. Ben hümanist de değilim. Ben Hak'ka taptım. Eğer hayvana haksızlık ediyorsa ben o hayvandan yanayım. Hayvan hakları, kadın hakları, erkek hakları, çocuk hakları olmaz. Öyle şey olmaz.

İstanbul Sözleşmesini savunan seçimi kaybeder. Babacan'a oy vermez. Davutoğlu bunu reddetmedikçe oy alamaz. AK Parti bunu değiştirmedikçe seçimi kaybeder.

"Kadınlar kadın olmazsa erkekler de erkek olmaz" ne demek?

Kadınlar sadece çocuk doğurmazlar. Toplumu doğururlar. Her kadın ve erkek ve bir başka kadının eseridir.