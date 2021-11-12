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Biyografi Abdurrahim Karslı kimdir? Abdurrahim Karslı nereli? Abdurrahim Karslı hangi partiden?
Biyografi

Abdurrahim Karslı kimdir? Abdurrahim Karslı nereli? Abdurrahim Karslı hangi partiden?

Merkez Partisi Genel Başkanı Abdurrahim Karslı kimdir? Merkez Partisi Genel Başkanı Abdurrahim Karslı’nın hain 15 Temmuz Darbe girişimi sonrasında attığı “FETÖ diye bir örgüt yoktur” şeklindeki sosyal medya paylaşımına Mehmet Metiner büyük tepki gösterdi. Peki kim bu Abdurrahim Karslı? Merkez Partisi Genel Başkanı Abdurrahim Karslı nereli? İşte Merkez Partisi Genel Başkanı Abdurrahim Karslı hayatı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 10:01:00 - 2021-11-12 10:20:43
Abdurrahim Karslı kimdir? Abdurrahim Karslı nereli? Abdurrahim Karslı hangi partiden?

Abdurrahim Karslı kimdir? Akit TV’de yayınalan Derin Kutu programına konuk olan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, programa katılan konuklar arasında bulunan Merkez Partisi Genel Başkanı Abdurrahim Karslı’ya FETÖ tepkisi gösterdi. Merkez Partisi Genel Başkanı Abdurrahim Karslı, “FETÖ diye bir örgüt yoktur” sözlerini canlı yayında tekrarlayınca, AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner stüdyoyu terk etti.

Abdurrahim Karslı kimdir?

Abdurrahim Karslı, 10 Aralık 1964 tarihinde Erzurum’un Horasan ilçesinin Yıldıran Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Erzurum Yavuz Selim Orta Okulu’nda, liseyi ise Pasinler’de okudu. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptırdı. Dört yıllık lisans tahsilini 1984 tarihinde bitirdi. 1986 yılında Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2001 yılında doçent, 2010 yılında profesör oldu. Hukuk alanında basılmış birçok eseri mevcuttur. Ülke genelinde sosyal ve mesleki içerikli çok sayıda konferans ve seminerler vermiştir. Evli ve dört çocuk babasıdır. Abdurrahim Karslı 2014 yılında kurulan Merkez Parti'nin kurucu genel başkanı olarak görevini sürdürmekte. Abdurrahim Karslı FETÖ sever olmakla suçlanıyor.

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