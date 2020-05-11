Abdullah Çiftçi tarih verip uyardı: Çok ciddi sarsıntılar bekliyorum

Stratejist Abdullah Çiftçi, koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan küresel krizi değerlendirdi.

Stratejist Abdullah Çiftçi, 2035'e kadar doların hükmünü kaybedeceğini belirterek, "2025'e kadar dünya ekonomisinde çok ciddi bir sarsıntı bekliyorum. Burada en güvenilir liman altındır. 2035'e kadar ise dolar ortadan kalkacak. Sistem değiştiriliyor. Bunlardan ilki tek dijital bir dünya devleti ortaya çıkarmak. İkincisi ise coğrafi devlet olacak. Avrupa Birliği'ni ABD ve Rusya'daki gibi federasyon devleti yapmaya çalışacaklar. Türkiye'de ne yapacaklar? Bir Turan İmparatorluğu ve bir de Halifelik projeleri var. Kişilerin kendi aklıyla devam etmesi lazım. Yeryüzünde insanların sermayesi aklıdır" dedi.

"Dolar neden yükseliyor?"

Sadece 'Türkiye ekonomisi zorda' demenin yanlış olduğunu söyleyen Çiftçi, "Dolar neden yükseliyor? ABD ekonomisi sıkıntıda olmasına rağmen yükseliyor. ABD'deki işsizlik boyutu 1939'lu yıllardakine benzer bir durum sergiliyor. Petrole dayalı ülkelerin ekonomisi de zorda. FED'in dolar basmasına rağmen değer kaybı olması lazım. Ama olmadı. Türkiye'nin döviz ihtiyacı var. İhracat azaldı. Turizm sıkıntıda. Sadece bizde mi böyle? Hayır, çoğu ülkelerde bu durum yaşanıyor. Sadece Türkiye üzerine odaklanarak mevcut ekonomik durum değerlendirilemez.Türkiye swap anlaşması için FED ve G-20'ler ile görüşme yapıyor. Türkiye borçlu bir ülke, hep borçluydu. Bunu siyasallaştırmamak lazım. Sizin anneniz, babanız hasta olsa çıkıp davul mu çalarsınız? Bu kadar insafsız olmayın. 2020'nin ikinci yarısı özellikle Ekim-Aralık arasını izleyin. Bütün ekonomi teorileri çöpe gidecek. Sadece TL değer kaybetmiyor. Bütün paralar değer kaybediyor. Sistemde doları yükselten akıl esasında ABD ekonomisine darbe vurmaya çalışıyor. Kripto parasına yönelik çalışmalar var. IMF'den borç almak sıkıntılı bir durumdur. Borcu alınca iç yönetimdeki alacağınız kararlarda özgür olamazsınız" ifadelerini kullandı.

Uyarısını yineleyen Çiftçi sözlerini şöyle sürdürdü:

Altın uyarımı dikkate alın. O dönem ki değerini buradan söylemek istemiyorum.