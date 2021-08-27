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Dünya ABD'li sunucudan skandal sözler: Ölen her asker için...
Dünya

ABD'li sunucudan skandal sözler: Ölen her asker için...

ABD'li haber sunucusu Todd Starnes, Afganistan'daki saldırılara ilişkin skandal sözler sarfetti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Starnes, "Öldürülen her Amerikalı için Afganistan'daki bir şehir yeryüzünden silinmelidir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 11:17:00 -
ABD'li sunucudan skandal sözler: Ölen her asker için...

ABD'nin Afganistan'dan çekilmeye karar vermesiyle başlayan kaos dalgası devam ediyor. Taliban'ın ülkede yönetimi ele geçirmesiyle başlayan tahliye operasyonları sürerken, başkent Kabil'de arka arkaya 6 patlama gerçekleşti.

Son duruma göre 13 Amerikan askeri dahil olmak üzere en az 60 kişi hayatını kaybederken, 140 kişi ise yaralandı.

"Her öldürülen Amerikalı için bir şehir yok edilmeli"

FOX News'te radyo moderatörlüğü yapan haber sunucusu Todd Starnes, sosyal medya hesabından skandal bpr paylaşımda bulundu.

Starnes, yaptığı paylaşımda "Öldürülen her Amerikalı için Afganistan'daki bir şehir yeryüzünden silinmelidir" ifadelerini kullandı.

Gelen tepkiler üzerine ikinci bir paylaşım yapan Starnes, "Eğer Taliban'ı bu tür bir dille tehdit etmezseniz, cinayetler devam edecek. Kötülükle acımasız bir şekilde mücadele edilmeli." dedi.

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Yorumlar

ahmed said

o amerikalı askerleri öldüren yine kendileri.deaş kimin maaşlı örgütüdür?? ama yok siz hakikaten bittiniz. kan içinde boğulacaksınız.içinizdeki pensilvanya papazı da. üst-üste cehennemde sefa süreceksiniz
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Metin

Kafir bunu diyor sözde müslümanlar bu soylemi diyen abd nin yalakalığını yapıyor hz ALLAH bunun hesabını sorar
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