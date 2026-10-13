ABD'den Yunanistan kararı! Beyaz Saray duyurdu: İstifası istendi
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi Guilfoyle'un istifası istendi.
Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia, "hediye kabul etme ve yönetim yetkililerine erişim sağlama karşılığında para talep etme" iddialarıyla gündeme gelen ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un istifasının istendiğini bildirdi.
Kısa süre önce görevine başlayan Beyaz Saray Sözcüsü Zacharia, düzenlediği ilk basın brifinginde, yaklaşan ABD Kongre ara seçimleri öncesinde Donald Trump yönetiminin icraatlarını değerlendirdi.
Trump'a, kendisine bu görevi verdiği için teşekkür ederek sözlerine başlayan Zacharia, 3 Kasım seçimleri öncesinde Trump yönetiminin özellikle ekonomi alanında çok önemli adımlar attığını anlattı.
Zacharia, "hediye kabul etme ve yönetim yetkililerine erişim sağlama karşılığında para talep etme" iddialarıyla gündeme gelen ABD'nin Atina Büyükelçisi Guilfoyle ile ilgili yönetimin ne yapacağı sorusuna yanıt verdi.
ABD'li Sözcü, "Büyükelçi Guilfoyle'dan istifa etmesini istedik. Kendisi, ekip için harika bir insandı ve kendisine bol şanslar diliyoruz." dedi.
ABD Başkanı Trump da dünkü açıklamasında, Guilfoyle'un görevden alınabileceğini ifade etmişti.
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