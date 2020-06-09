ABD’deki ırkçılığa tepki

Yeni Akit Ankara

MAZLUMDER Ankara Şubesi öncülüğünde bazı STK’lar tarafından ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde düzenlenen eylemde protestocular, “Irkçılık öldürür”, “Nefes alamıyoruz” yazılı ve Floyd’un fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşıdı. Burada konuşan MAZLUMDER Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Oğuzhan Karaman, şunları dile getirdi:

Bu olay ilk değil

“Bu olay ABD’de polislerce siyahi vatandaşlara yapılan ayrımcılık ve şiddetin ilk örneği değildir. Daha önce de farklı örnekler medyaya yansımış ve infiale sebep olmuştu. 2017’den 2020 yılının Nisan ayına kadar 698 Siyahi, 498 Hispanik Amerikalının polis tarafından öldürüldüğü insan hakları kuruluşları tarafından raporlanmıştır.

Bu son olayla birlikte halk yeniden sokaklara dökülmüş, polis tarafından sergilenen ırkçılık ve nefretin sona ermesi umuduyla gösteriler yapmaktadır. Köleliğin yüzyıllarca resmi olarak kabul edildiği ABD’de ırkçılığın uzun bir tarihi vardır. Hatta ırkçı ayrımcılık Amerikan iç savaşının da ana tetikleyicisi olmuştur.

10 gün sonra tutuklama kararı

Güney eyaletlerinin kaybettiği iç savaştan 1960’lara kadar devam eden kurumsal ayrımcılığın resmen son bulması ırkçılık problemini bitirmedi. Floyd’un ölümüne sebep olan polislerin hemen tutuklanmamaları ki tepkiler ülke sathına yayılınca olaydan 10 gün sonra tutuklanma kararı çıktı ve Trump’ın sert söylemleri protestoların şiddet eylemlerine dönüşmesinde en önemli etken oldu.

‘Nefes alamıyorum’ diyen vatandaşa karşı kullanılan ölçüsüz ve orantısız müdahale, sağlıklı bir ruh halini yansıtmamaktadır. Bu ırkçı ruh hali ABD sisteminin siyahi vatandaşlara karşı bilinçli ve sistemli bir sindirme politikasının yansımasıdır. Gerekçesi ne olursa olsun bu ırkçı tutum bütün insani değerlere aykırı açık bir insan hakları ihlalidir. Yaşanan yaşam hakkı ihlallerini ve ayrımcılığı şiddetle kınıyoruz. ABD hükümetini insan hakkı ihlallerine acil bir şekilde son vermeye ve ırkçılığa karşı sistemin yapısında köklü değişiklikler yapmaya davet ediyoruz.

Vandalizme karşıyız

Sorumlular hakkında etkin soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz. Ve sokağa dökülen vatandaşlara; haklı davalarında haksız duruma düşmemek ve sonuç almaları için vandalizme yönelmemelerini, sağduyulu davranıp barışçıl, uzun soluklu ve toplumun çoğunluğunu kucaklayan protesto çerçevesinde kalmalarını hatırlatıyoruz.”