ABD'de yaşayan akademisyenin Ömer Döngeloğlu paylaşımı gündem oldu

ABD'de yaşayan akademisyen Işıl Acehan, ilahiyatçı, yazar Ömer Döngeloğlu'nun sokak hayvaları ile ilgili ifadelerinin yer aldığı bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Işıl Acehan, Ömer Hoca'ya ilişkin paylaşımında, "Bu konuşmasıyla bile kimbilir kaç köpeğin hayatını kurtardı. İnsanları iyiliğe davet etmek, onlara insana, hayvana zarar vermekten kaçınmalarını öğütlemek ne asil bir davranış. Ömer Döngeloğlu’yu ilk kez gördüm, dinledim ve üzüldüm. Allah rahmet eylesin" dedi.

Ömer Döngeloğlu neden vefat etti?

İlahiyatçı, yazar Ömer Döngeloğlu, koronavirüs nedeniyle Başakşehir'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenazesi Edirnekapı mezarlığına defnedildi.