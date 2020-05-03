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Gündem

ABD'de yaşayan akademisyenin Ömer Döngeloğlu paylaşımı gündem oldu

ABD'de George Mason Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalışan Işıl Acehan'ın koronavirüs nedeniyle vefat eden Ömer Döngeloğlu ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşım çok konuşulanlar arasına girdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 19:19:00 -

ABD'de yaşayan akademisyen Işıl Acehan, ilahiyatçı, yazar Ömer Döngeloğlu'nun sokak hayvaları ile ilgili ifadelerinin yer aldığı bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Işıl Acehan, Ömer Hoca'ya ilişkin paylaşımında, "Bu konuşmasıyla bile kimbilir kaç köpeğin hayatını kurtardı. İnsanları iyiliğe davet etmek, onlara insana, hayvana zarar vermekten kaçınmalarını öğütlemek ne asil bir davranış. Ömer Döngeloğlu’yu ilk kez gördüm, dinledim ve üzüldüm. Allah rahmet eylesin" dedi.

Ömer Döngeloğlu neden vefat etti?

İlahiyatçı, yazar Ömer Döngeloğlu, koronavirüs nedeniyle Başakşehir'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenazesi Edirnekapı mezarlığına defnedildi.

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