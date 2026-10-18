ABD'de koşu yarışında tanışan çifte Gölhisar'da davul zurnalı Yörük düğünü

Amerika Birleşik Devletleri'nde katıldığı bir koşu yarışında Benny Brikman ile tanışan Burdurlu Fatoş Eryurt, memleketi Burdur'un Gölhisar ilçesinde Yörük geleneklerine uygun düzenlenen düğünle dünyaevine girdi.

Eğitim ve iş imkânları için yaklaşık 6 yıl önce ABD'ye giden Eryurt, bir koşu organizasyonunda tanıştığı Brikman ile evlenmeye karar verince düğün için Gölhisar'ı tercih etti. Çiftin kız isteme merasimi sosyal medya üzerinden yapıldı. Gelinin babası İsa Eryurt, kızını vermek için Yörük geleneklerine uygun bir düğün yapılmasını şart koştu; Amerikalı damat ve ailesi bu isteği kabul etti.

Gelin Fatoş Eryurt: "Öğrenci olarak gitmiştim"

Yaklaşık 6 yıl önce Amerika'ya taşındığını söyleyen Fatoş Eryurt, "Öğrenci olarak gitmiştim. Orada okulumu okuduktan sonra iş buldum derken hayatım orada şekillendi. Daha sonrasında eşim ile tanıştım. 2 yıl öncesinde tanıştık. Daha sonraki süreçte de evlenmeye karar verdik" dedi.

Evlenme kararının ardından ailesini ikna etmek zorunda olduğunu anlatan Eryurt, ilk arayıp söylediğinde ailesinin çok şaşırdığını, sonrasında ise kendilerine çok destek olduğunu söyledi. Bazı olumsuzluklar yaşansa da sonunda her şeyin ayarlandığını belirtti.

Baba İsa Eryurt: "Burada da bir düğün olmasını istedik"

İsa Eryurt, kızının 2019 yılında Amerika'ya gittiğini ifade etti. "2025 yılında kızım, Benny ile tanıştığını ve onunla arkadaş olduğunu söyledi. Daha sonrasında bu arkadaşlıklarının evlenme aşamasına geldiğini söyledi. Biz ilk başta şaşırdık ve böyle bir şey beklemiyorduk" diye konuştu.

Çocuklarının kararına karşı çıkmadıklarını anlatan İsa Eryurt, "Sadece örf ve adetlerin yerine getirilmesini, burada da bir düğün olmasını istedik. Kızım damadımızı bize telefon üzerinden tanıştırdı. Daha sonrasında damadımızın ailesi buraya gelemeyeceği için telefon üzerinden isteme töreni oldu" dedi.

Davul-zurna ve Yörük ezgileri eşliğinde yapılan düğüne damadın ABD'den gelen iş arkadaşları ve komşuları da katıldı. Yöresel oyunlara eşlik eden Amerikalı misafirler, Türk yemeklerini ve yöre kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.