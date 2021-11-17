  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeri tespit edildi! Salih Mirzabeyoğlu'na telegram işkencesi yapan FETÖ'cü isim deşifre oldu

AK Parti'den flaş EYT açıklaması: Gündemde yok

Ortaya çıkan ses kaydı, CHP'yi karıştırdı! "Bizim sayemizde oradasınız" deyip galiz küfürler savurdu

"Helalleşme" tartışmasına o da katıldı... İnce'den Kılıçdaroğlu'na manidar cevap

Milyonları ilgilendiren o yasa teklifi Meclis’te!

CHP'li Kadir Gökmen Öğüt'ün skandal NATO çıkışına tokat gibi cevap!

AKINCI TİHA'da bomba gelişme! Artık daha güçlü

Görüşmede Biden'a olay tehdit! "Ateşle oynayan yanar"

Erdoğan'ın tüyleri diken diken eden Sezai Karakoç şiiri yeniden gündem oldu! #SezaiKarakoç

Kılıçdaroğlu’nun oyuncu kadrosu genişliyor: ‘Domuzcu holigan’ Kaftancıoğlu da tiyatroya dahil oldu!
Teknoloji ABD'de dikkat çeken Twitter araştırması!
Teknoloji

ABD'de dikkat çeken Twitter araştırması!

ABD'de yapılan bir araştırma, ülkedeki Twitter kullanıcılarının yüzde 25'lik kesiminin sosyal paylaşım sitesindeki içeriğin neredeyse yüzde 97'sini ürettiğini ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 04:28:00 -
ABD'de dikkat çeken Twitter araştırması!

Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan anket çalışmasında, ABD'de gün içinde paylaşılan twitlerin yüzde 97'sinin ülkedeki yaklaşık 65 milyon Twitter üyesinin sadece yüzde 25'lik bir kesimi tarafından üretildiği, kalan yüzde 75'lik kesimin ise sadece yüzde 3 içerikten sorumlu olduğu belirtildi.

Ankette, ülkede en çok paylaşımda bulunan yüzde 25'lik kesimin Twitter'da diğerlerine nazaran daha siyasi bir profile sahip olma eğilimi gösterdiği kaydedildi.

Ankete katılan her 5 aktif Twitter kullanıcısından biri, gün içinde uygulamaya sayamayacak kadar giriş yaptığını bildirdi.

Araştırmaya göre, ABD'de Twitter kullanıcıların çoğu paylaşımlardaki yanlış bilgilerin önemli bir sorun olduğunu ifade ederken uygulama sayesinde yüzde 46'sı güncel olaylardan daha fazla haberdar olduğunu, yüzde 30'u ise siyasetle daha fazla meşgul olduğunu söyledi.

Çalışmada, Cumhuriyetçi Twitter kullanıcılarının yüzde 60'ı, Demokratların yüzde 28'i sitenin demokrasi için kötü olduğuna inandığını söyledi.

Demokratların yaklaşık yarısı sitenin demokrasiye faydalı olduğunu söylerken, Cumhuriyetçilerin sadece yüzde 17'si aynı fikirde buluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karadeniz gazı için bir ülke ile anlaşma yapıldı
Gündem

Karadeniz gazı için bir ülke ile anlaşma yapıldı

Karadeniz'de keşfedilen gazın karaya taşınmasını sağlayacak olan deniz altı boru hattı döşeme projesi için İtalyanlar ile anlaşıldı...
Alparslan Büyük Selçuklu'ya sürpriz transfer
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu'ya sürpriz transfer

Menajerimi Ara dizisinde "Bekir" karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan oyuncu Bedir Bedir, "Alparslan: Büyük Selçuklu" kadrosuna "Human..
Terörden aranan HDP'li eski belediye başkanı Yunan soyup gönderince yakalandı
Gündem

Terörden aranan HDP'li eski belediye başkanı Yunan soyup gönderince yakalandı

Adıyaman'da terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir iş adamı ile eski HDP'li belediye başkanı yurt dışına kaçmak isterken yakalandı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay