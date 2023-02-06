ABD Gemisi Göcük'te Demir Attı! 99 depreminde de Gölcük'te ABD uçak gemisi vardı...
Önceki gün İzmit körfezine gelen ve Gölcük açıklarına demir atan ABD gemisine tepki gösterildi.
Önceki gün İzmit körfezine gelen ve Gölcük açıklarına demir atan ABD gemisine tepki gösterildi.
İzmit körfezine gelip Gölcük açıklarına demir atan hatta ABD bayrağı açan gemiye Kocaeli’nde tepki geldi. Gölcük kavaklı sahilinde toplanan bir grup kalabalık alkış ve sloganlar ile tepkilerini dike getirdi
1999 Gölcük depreminde Marmara denizindeABD uçak gemisi vardı.