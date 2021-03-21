  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'a teşekkür eden Cübbeli Ahmet Hoca’dan Babacan ve Davutoğlu’na sitem! “Zamânı geldiğinde gerekeni yapacağız”

Milli Gazete’den Erdoğan’a büyük vefasızlık! İstanbul Sözleşmesi...

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Obama itirafı! Biden'i bu yüzden gönderdi

Kanayan yaraları durdurup mutlu bir ailenin temellerinin atılması için yeni yasa şart... İstanbul Sözleşmesi uçtu sırada 6284 var

CHP'li Recep Gürkan'ı görüntüleyen Şükrü Benli'ye korkunç işkence! Kadın kıyafeti giydirip, elektrik verdiler

MKEK’ten "Hibrit FIRTINA Obüsü" hamlesi

İstanbul Sözleşmesi üzerinden kadın hakları edebiyatı yaptı! Sen önce CHP'li kadınları koru

Kirli plan deşifre oldu! Dünyaya böyle servis edeceklerdi

“Bir Zamanlar Kıbrıs” 1 Nisan’da TRT 1’de başlıyor!

Askerlerimize ateş açan hainler etkisiz hale getirildi
Dünya ABD Başkanı Joe Biden'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
Dünya

ABD Başkanı Joe Biden'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden'dan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını 'hayal kırıklığı' olarak yorumlayarak 'Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’nden ani ve gerekçesiz olarak çekilmesi hayal kırıklığı yaratmaktadır.' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 19:06:00 - 2021-03-21 19:53:55
ABD Başkanı Joe Biden'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması kararını "derin hayal kırıklığı" ile karşıladıklarını belirtti.

'Hayal kırıklığı' olarak değerlendirdi

Biden, Ankara'nın İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin kararı hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden ani ve nedensiz ayrılması derin hayal kırıklığıdır." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın ilk imzacısı olan Türkiye dahil dünyanın birçok yerinde kadın cinayetlerinin sayısında artışlar yaşandığını kaydeden Biden, kadınlara yönelik şiddetin sona ermesi noktasında ülkelerin birlikte çalışmaları gerektiğini vurguladı.

"Cesaret kırıcı bir geri adım"

Biden, "Kadınlara yönelik şiddetin küresel ölçekte son bulmasına yönelik uluslararası hareket için bu kararın cesaret kırıcı bir geri adım olduğu" yorumunu yaptı.

Dünyanın herhangi bir yerindeki cinsiyet temelli şiddete herkesin karşı olması gerektiğini ifade eden ve son dönemde Gürcistan'daki kadın cinayetlerini hatırlatan Biden, "Bu durum hepimizi yaralıyor, kadınların şiddete uğramadıkları toplumlar yaratabilmek için daha fazlasını yapmalıyız." ifadelerine yer verdi.

İstanbul Sözleşmesi nedir?

Asıl adı "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi" olan İstanbul Sözleşmesi, 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 121. toplantısında kabul edildi.

Sözleşme, Türkiye dahil 34 ülke tarafından yürürlüğe konulurken, Ukrayna, İngiltere, Çekya, Slovakya, Moldova, Litvanya, Lihtenştayn, Letonya, Macaristan, Ermenistan ve Bulgaristan sözleşmeyi imzaladı ancak yürürlüğe koymadı.

Avrupa Birliği sözleşmeyi 13 Haziran 2017'de imzaladı. Avrupa Konseyi üyesi Rusya ve Azerbaycan ise sözleşmeyi imzalamayı reddetti.

Aile'yi hedef alıyordu

İstanbul Sözleşmesi 'aile'yi yıkmayı hedef alırken eşcinsel sapkınları meşrulaştırmanın yolunu da açıyordu.

Öte yandan eşcinsel sapkınları destekleyerek fonlayan Joe Biden, eski rakibi Demokrat başkan adayı olan LGBT'li Pete Buttigieg'i Ulaştırma Bakanlığı görevine getirerek  ABD tarihinde bir ilke imza atmıştı.

Abdurrahman Dilipak: İstanbul Sözleşmesi Allah'a ve Resulüne karşı komplodur!
Abdurrahman Dilipak: İstanbul Sözleşmesi Allah'a ve Resulüne karşı komplodur!

Gündem

Abdurrahman Dilipak: İstanbul Sözleşmesi Allah'a ve Resulüne karşı komplodur!

Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı!
Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı!

Gündem

Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı!

Fahrettin Altun'dan İstanbul Sözleşmesi paylaşımı
Fahrettin Altun'dan İstanbul Sözleşmesi paylaşımı

Gündem

Fahrettin Altun'dan İstanbul Sözleşmesi paylaşımı

 

Abdurrahman Dilipak: İstanbul Sözleşmesi Allah'a ve Resulüne karşı komplodur!
Abdurrahman Dilipak: İstanbul Sözleşmesi Allah'a ve Resulüne karşı komplodur!

Gündem

Abdurrahman Dilipak: İstanbul Sözleşmesi Allah'a ve Resulüne karşı komplodur!

Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı!
Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı!

Gündem

Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fevzi

Doğru söylemiş.
  • Yanıtla

avb

Tabii kafir hayellerine ulaşamaı
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
15 Temmuz darbe girişimi sonrası Obama itirafı! Biden'i bu yüzden gönderdi
Gündem

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Obama itirafı! Biden'i bu yüzden gönderdi

ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 15 Temmuz darbe girişiminde Obama’nın Türkiye’yi aramakta geç kaldığını itiraf etti. ABD’..
Gönül Dağı hayranlarına büyük şok! Fragmanı görenler şaştı kaldı
Medya

Gönül Dağı hayranlarına büyük şok! Fragmanı görenler şaştı kaldı

TRT1 ekranlarında izleyicilerle Cumartesi akşamları buluşmaya devam eden Gönül Dağı dizisinin şimdiye kadar 21 bölümü yayınlandı. Her bölümü..
Kirli plan deşifre oldu! Dünyaya böyle servis edeceklerdi
Aktüel

Kirli plan deşifre oldu! Dünyaya böyle servis edeceklerdi

PKK/YPG'li teröristlerin Ayn İsa'da çeşitli noktalarda yangınlar çıkarıp TSK'nın bölgeyi vurduğu yönünde algı oluşturmaya çalıştığı ortaya ç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay