ABD Başkanı Donald Trump'ın rol aldığı filmler hangileri?

ABD Başkanlığını Obama’dan devralan, Donald Trump'ın bir çok filmde rol aldığını biliyor muydunuz. Evde Tek Başına filminin otel sahnesinde Trump’ı görmek mümkün. Dünyanın başına bela olan Trump’ın Evde Tek Başına filminin çekimleri Trump’ın sahibi olduğu otelde çekilmek istenir. Ancak kendisinin de filme rol alması karşılığında otel çekimlerine izin verir. Böylelikle ABD Başkanı Trump Evde Tek Başına filminde boy göstermiş olur. Trump sadece bu filme ekran başına çıkmaz.

İşte ABD’nin en kötü başkanları arasında bulunan Trump’ın rol aldığı filmler…

The Nanny (1993 – 1999)

The Drew Carey Show – (1995, 2004)

Spin City (1996, 2002)

The Fresh Prince of Bel-Air – (1990, 1996)

The Job – (2001, 2002)

Eddie – 1996

The Associate – Ortak – 1996

Two Weeks Notice – Aşka İki Hafta – 2002

The Little Rascals – Küçük Afacanlar – 1994

Zoolander – Zırtapoz – 2001