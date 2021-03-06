8 Mart bahanesi ile eşcinsel kepazelik! Bunlar kıyamet alameti mi?

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LGBTİ'li sapkınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bahanesi ile sokaklara çıktı.

'Bu nefreti tanımıyoruz'

Trans sapkınlardan Yıldız İdil Şen adlı kıyamet alameti kişi, eyleme katılan kalabalığı kışkırtan bir konuşma yaptı. Elindeki LGBTİ bayrağı sebebi ile eylem noktasına alınmadığını iddia eden sapkın, "İstanbul emniyeti elimizdeki gökkuşağı renkleri sebebi ile bizi alana almadı. Bizler bu nefreti, bu yasakları tanımıyoruz." dedi.

Boğaziçililer eşcinsel rezillikte diretiyor!

Görüntüsü ile tüyler ürperten sapkınlar, Boğaziçi provokatörleri tarafından da desteklendi.