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Gündem 8 Mart bahanesi ile eşcinsel kepazelik! Bunlar kıyamet alameti mi?
Gündem

8 Mart bahanesi ile eşcinsel kepazelik! Bunlar kıyamet alameti mi?

8 Mart Dünya Kadınlar gününü bahane eden sözde kadın savunucusu provokatörler, koronavirüs salgınına aldırış etmeden İstanbul'da eylem yaptı. 'Kadın'ların eyleminde eşcinsel reziller de en önde yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 23:56:00 - 2021-03-07 00:24:39

 Yeniakit.com.tr 

LGBTİ'li sapkınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bahanesi ile sokaklara çıktı.

'Bu nefreti tanımıyoruz'

Trans sapkınlardan Yıldız İdil Şen adlı kıyamet alameti kişi, eyleme katılan kalabalığı kışkırtan bir konuşma yaptı. Elindeki LGBTİ bayrağı sebebi ile eylem noktasına alınmadığını iddia eden sapkın, "İstanbul emniyeti elimizdeki gökkuşağı renkleri sebebi ile bizi alana almadı. Bizler bu nefreti, bu yasakları tanımıyoruz." dedi.

Boğaziçililer eşcinsel rezillikte diretiyor!

Görüntüsü ile tüyler ürperten sapkınlar, Boğaziçi provokatörleri tarafından da desteklendi.

 

 

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