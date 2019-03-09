70 milyon turist için yatırım seferberliği! Turizmcilere tatil yok

Buğra Kardan

Turizmde 2023 için konulan 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir hedefini tutturmak için yatırım hamlesi başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın seçimlerin ardından devreye almayı planladığı Turizm Geliştirme Fonu’yla (TGF) güç bulan otelciler, oda ve yatak adetlerini arttırmak için yatırım atağına geçti.

Otelciler düğmeye bastı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada 2019’da yeni otellerin açılacağına işaret etti. Dev otelcilerin İstanbul’u radarlarına aldığını belirten Erdem, “Bu şehrimizle ilgili art arda araştırmalar yapıldığını, raporlar kaleme alındığını görüyor ve mutlu oluyoruz” dedi.

120 otel grubunun ülkemizi yakından takip ettiğini anlatan Erdem, şunları kaydetti:

“Bunlar yatırımlarını hayata geçirirse yatak adedimiz önemli oranda artar. Şu anda 1 milyon olan yatak adedimizin 2019’da 1 milyon 200 bini bulacağı öngörülüyor. Bu yatak adedimizle 50 milyon yabancının taleplerini rahat bir şekilde karşılarız. Ama 2023’te 70 milyon yabancı ağırlamak için otellere, odalara ve yataklara yenilerini eklemeliyiz.”

2019’un iyi geçeceğini ve turizm gelirlerinin yüzde 20-25 oranında artacağını dile getiren Erdem, “Doğal alanlarımız, ören yerlerimiz, mutfağımız beğeni topluyor. Ürün ve hizmet fiyatlarımız da gayet uygun. Bütün bunlar ülkemizi, bölgemizi çekici kılıyor” ifadelerini kullandı.

Makro projeler üretilecek

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu da TGF ile makro projelerin üretilebileceğini vurgulayarak, “Bundan böyle önüne gelen otel açamayacak. Konaklama yatırımları planlara dayalı olacak. Planlar çok ama çok önemli. Örneğin şu anda Çatalhöyük ve Göbeklitepe’ye iki otelin yapılacağı duyuruldu. Ki bu çok iyi bir haber” yorumunda bulundu.

2019’da yeni otellerin açılacağına dikkat çeken Polatoğlu, termal bölgelerde ve ören yerlerinde yatırımların artacağı müjdesini verdi.

Sezon 12 aya yayılmalı

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Polatoğlu, turizm sezonunun 10-12 aya yayılmasını talep etti. Polatoğlu, bu çerçevede kültür ve yayla turlarının teşvik edilmesini savunarak, “Hatay ile Mardin gibi bölgelere senenin tamamında gidilebileceği vurgulanmalı” dedi.

Çalışanların donanımları artırılmalı

Otellere “Çalışanlarınızın eğitimlerini ve donanımlarını artırın” diye seslenen TÜRSAB Başkan Yardımcısı Erdem, ayrıca şu görüşleri paylaştı:

“Teori gibi pratik de mühim. Karşılama ve servis elemanlarının, aşçıların yararlı olmaları; hem yerli hem de yabancı müşterilere hitap etmeleri çok ama çok önemli. Unutmayalım ki Avrupalı oteller gibi gelirlerimizi artırmamız elemanlarımızın deneyimli olmaları, görevlerini hakkıyla yapmalarıyla mümkün.”

Almanlar geliyor

Alman F.A.Z gazetesi sayfalarında Türkiye’ye de yer verdi. Gazetede Almanlara “Tatil için Antalya ve Muğla’ya, Anadolu illerine gidin” çağrısı yapıldı. Almanya’nın en büyük tur operatörlerinden FTI CEO’su Gunz ise, Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceklerini duyurdu.