67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
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Alanya'da 67 yaşındaki Recep Akman, ailesi tarafından evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu.
Antalya’nın Alanya ilçesinden acı haber geldi. Ailesi tarafından evinin banyosunda hareketsiz halde bulunan 67 yaşındaki Recep Akman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay, dün Alanya ilçesi Dere Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Akman'ı (67) evinin banyosunda hareketsiz halde bulan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Akman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından Akman'ın cenazesi, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.