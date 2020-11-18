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Gündem 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri
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65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

65 yaş üstü saat kaçta dışarı çıkabilir? | Koronavirüs salgınında vakaların artmasıyla birlikte pek çok yeni tedbir kararı alındı. Salgın sebebiyle 81 ilde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleriyle ilgili karar alındı. Peki, 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? | 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri | 65 yaş üstü saat kaçta sokağa çıkar?

Yeniakit Publisher
2020-11-18 19:55:00 -
65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

65 yaş üstü hafta için sokak kısıtlaması | Koronavirüs salgınında en önemli risk grupları 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar. Bu sebeple koronavirüs tedbirleri alınırken 65 yaş ve üstü vatandaşlar için daha fazla önlem alınıyor. Peki, 65 yaş üstü saat kaçta dışarı çıkabilir?

65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak.

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde dışarı çıkabilecek.

Ayrıca üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 

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