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Resmi İlanlar 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Toplantı Davetiyesi
Resmi İlanlar

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Toplantı Davetiyesi

Yeniakit Publisher
2023-08-25 00:01:00 -

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Toplantı Davetiyesi

MUHATAP :
AHMET KARABUHARALI (SABRİ OĞLU) (16964522106)

TOPLANTI DAVETİ

Tapu kayıtlarında Konya İli ,Karatay İlçesi,Sütçü Mahallesi 32721 Ada, 2 Parselde bulunan yapılar ; 6306 sayılı kanun kapsamı gereğince,riskli yapı haline gelmiştir.
6306 sayılı kanun uygulama yönetmeliği kapsamında ;

Madde 15 – (Başlığı ile birlikte değişik: RG -  2/7/2013 – 28695) (2) (Değişik : RG – 21/6/2019-30808)

Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etapta veya adada,riskli yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde ; yapıların yıktırılmış olması şartı aranmaksızın ve yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin parsellerin tevhit edilmesine,münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına,ifraz,taksim,terk,ihdas ve tapuya tescil işlemlerine,yeniden bina yaptırılmasına,payların satışına,kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile ilgili yeniden değerlendirilmesine , sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki (3/2) çoğunluğu ile karar vermek amacı ile 11/09/2023 tarihinde,saat 17:00 ’ da ,Konya İli ,Selçuklu İlçesi,1. Organize San.Bölgesi İstikamet Caddesi (Şen Demir İdari Bina) No : 50 Selçuklu / Konya  Adresinde tüm arsa paydaşları ile toplantı yapılacaktır.

Toplantıya şahsınızın yada 6306 sayılı kanun kapsamında iş ve işlemler için vekaletname verdiğiniz vekilinizin katılmasını ihtaren bildiririm. 21/08/2023

Şen Demir Ticaret ve Sanayi A.Ş
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN01880930