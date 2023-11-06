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Yaşam 51 ülke arasında dünyada 3. sıradayız
Yaşam

51 ülke arasında dünyada 3. sıradayız

Yeniakit Publisher
2023-11-06 17:00:00 -
51 ülke arasında dünyada 3. sıradayız

Ödüllü plaj sayısı ile Türkiye bu yıl 51 ülke arasında dünyada 3. sırada yer alırken, Kocaeli'de uluslararası koordinatörlerin de katılacağı 15. Yerel Mavi Bayrak Sorumlular Eğitim Semineri düzenleniyor.

Merkezi Danimarka Kopenhag’da bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından yürütülmekte olan ve 1993 yılından bu yana Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından koordine edilen mavi bayrak programı çerçevesinde her yıl farklı bölgede yerel mavi bayrak sorumluları eğitim semineri düzenleniyor. Bu yıl "15. Yerel Mavi Bayrak Sorumlular Eğitim Semineri", Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 7-10 Kasım tarihleri arasında uluslararası katılım ile Kocaeli’de düzenlenecek. Düzenlenecek eğitim semineri programına yurtdışından uluslararası mavi bayrak direktörü, İspanya mavi bayrak ulusal koordinatörü, Yunanistan mavi bayrak ulusal koordinatörü ile Türkiye'de Mavi Bayrak Programını destekleyen kurumların başında gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı katılım sağlayacak.
1993 yılından bu yana uygulanmakta olan mavi bayrak programı çerçevesinde Türkiye'de bu yıl itibariyle 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yat Mavi Bayrak ödülüne hak kazandı. Ödüllü plaj sayısı ile Türkiye bu yıl 51 ülke arasında dünyada 3. sırada yer aldı. Dünyadaki plaj ve marina mavi bayrak toplamının yaklaşık olarak yüzde 13’ü Türkiye’de dalgalanıyor. Kocaeli’de ise bu yıl itibarı ile büyükşehirin 9 halk plajında mavi bayrak ödülü bulunuyor.
Yaklaşık 100 yerel mavi bayrak sorumlusunun katılım sağlaması beklenen eğitim semineri programında Ormanya ile İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizlik Projesi inceleme gezisi de düzenlenecek.

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