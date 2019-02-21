0553 313 94 23

5 milyon TL'lik tarihi eserle yakalanan şüpheli serbest

Kayseri'de ofisinde 13. yüzyıldan kalma bir tablo bulunduğu için polis tarafından gözaltına alınan iş adamı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

21 Şubat 2019 Perşembe 18:24
5 milyon TL'lik tarihi eserle yakalanan şüpheli serbest

Kayseri'de, lüks bir plazadaki ofisinde 13'üncü Yüzyıl'a ait olduğu belirlenen 5 milyon TL değerinde tablo ele geçirilen iş insanı M.N.T., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü(KOM) ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik 2 gün önce düzenlenen operasyonda gayrimenkul işi yapan M.N.T.'nin lüks bir plazadaki ofisine baskın yaptı. Yapılan aramada 5 milyon TL değerinde olduğu tahmin edilen ve üzerinde Hz. İsa'nın çarmıha gerilişi ile onu üzüntüyle izleyen 1 kadın ve 2 erkeğin resmi ile Latince ve İbranice yazılar bulunan tablo ele geçirildi. Tablonun 13. Yüzyıl'a ait olduğu belirlenirken M.N.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.T, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 18:24
  1. Kayseri
  2. Tarihi eser kaçakçısı
  3. mahkeme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti’li kadınlar bez çanta dağıttı
    1. AK Parti’li kadınlar bez çanta dağıttı
    2. Robotatvan Robotik Kulübünden Kaymakam..
    3. Tatvan’da kar temizleme çalışmaları
    4. Hentbol: Kadınlar Süper Lig
    5. "Türkiye ve Pakistan, İslam dünyasında..
    6. Bakü'de "Türk dünyası ve Hoca Ahmet..
    7. Bankanın "full paket" ücretine iade..
    8. 'Korkaklarsınız' dedi ve hükümeti..
    9. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yeni..
    10. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    11. Filistin'den "Arap finansal güvenlik..
    12. "Anlaşmasız Brexit riski ciddi ve..
    13. AK Parti'nin Manisa mitingi
    14. Afrin’de bomba yüklü araçla saldırı: 2..
    15. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    16. Trabzonspor'dan eski futbolcu Turgut..
    17. SPK haftalık bülteni
    18. Ereğli polisinin uygulamasında 5..
    19. Brüksel'de "Mültecilerin Sosyal Olarak..
    20. Binali Yıldırım, Çatalca'da
    21. Bariyerlere çarpan araç tarlaya uçtu:..
    22. Ümraniye Belediye Başkan adayı..
    23. Fenerbahçeli taraftarlar polis..
    24. Bakan Koca: “Sağlık harcamalarının..
    25. Tır sürücüsü acemi sürücüye çarpmamak..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bunların..
    27. Maduro'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
    28. Başkan Alemdar mahalle ziyaretlerine..
    29. Fatih Erbakan'dan Cammu Keşmir..
    30. Bakan Kurum, bez çanta dağıttı
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti