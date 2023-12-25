46 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞI İHALE İLANI

Artvin ,İli Yusufeli Belediye Başkanlığından

1- Artvin İli Yusufeli ilçesi , Çoruh mahallesi tapunun Tekkale köyü 514 ada 187 numarasında kayıtlı yerde Belediyemize ait konut vasıflı 46 adet bağımsız bölüm için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık artırma) satış ihalesi yapılacaktır.

2- İşbu Satış Şartnamesi



BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

DEĞERİ TL

ARSA PAYI

BLOK

BULUNDUĞU KAT

NİTELİĞİ YAPI İNŞAAT ALANI M2

MUAMMAN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT %5

1

1.760.000,00 TL

110

/5458

A BLOK

ZEMİN KAT

İŞ YERİ

99,93

1.760.000,00 TL

₺88.000,00

2

1.280.000,00 TL

80

/5458

A BLOK

ZEMİN KAT

İŞ YERİ

67,44

1.280.000,00 TL

₺64.000,00

3

1.360.000,00 TL

85

/5458

A BLOK

ZEMİN KAT

İŞ YERİ

73,18

1.360.000,00 TL

₺68.000,00

4

1.648.000,00 TL

103

/5458

A BLOK

ZEMİN KAT

İŞ YERİ

99,67

1.648.000,00 TL

₺82.400,00

5

720.000,00 TL

45

/5458 A BLOK

ZEMİN KAT

İŞ YERİ

33,41

720.000,00 TL

₺36.000,00

6

560.000,00 TL

35

/5458 A BLOK

ZEMİN KAT

İŞ YERİ

30,78

560.000,00 TL

₺28.000,00

7

640.000,00 TL

40

/5458 A BLOK

ZEMİN KAT

İŞ YERİ

35,36

640.000,00 TL

₺32.000,00

8

560.000,00 TL

35

/5458 A BLOK

ZEMİN KAT

İŞ YERİ

32,38

560.000,00 TL

₺28.000,00

10



1,440,800,00 TL

90

/5458 A BLOK

1. KAT

OFİS

90,05

1,440,800,00 TL

₺72.040,00

12

1,497,600,00 TL

94

/5458 A BLOK

1. KAT

OFİS

93,06

1,497,600,00 TL

₺74.880,00

14

867.040,00 TL

54

/5458 A BLOK

1. KAT

OFİS

54,19

867.040,00 TL

₺43.352,00

15

464.000,00 TL

29

/5458 A BLOK

1. KAT

OFİS

29

464.000,00 TL

₺23.200,00

16

456.320,00 TL

29

/5458 A BLOK

1. KAT

OFİS

28,52

456.320,00 TL

₺22.816,00

18

731.520,00 TL

46

/5458 A BLOK

1. KAT

OFİS

45,72

731.520,00 TL

₺36.576,00

19

368.000,00 TL

23

/5458 A BLOK

1. KAT

OFİS

23

368.000,00 TL

₺18.400,00

21

786.240,00 TL

49

/5458 A BLOK

1. KAT

OFİS

49,14

786.240,00 TL

₺39.312,00

22

1.440.800,00 TL

90

/5458 A BLOK

2. KAT

OFİS

90,05

1.440.800,00 TL

₺72.040,00

23

1.431.840,00 TL

89

/5458 A BLOK

2. KAT

OFİS

89,49

1.431.840,00 TL

₺71.592,00

24

576.000,00 TL

36 /5458 A BLOK

2. KAT

OFİS

40,17

576.000,00 TL

₺28.800,00

25

608.000,00 TL

38 /5458 A BLOK

2. KAT

OFİS

42,23

608.000,00 TL

₺30.400,00

26

720.000,00 TL

45 /5458 A BLOK

2. KAT

OFİS

49

720.000,00 TL

₺36.000,00

27

608.000,00 TL

38 /5458 A BLOK

2. KAT

OFİS

46,78

608.000,00 TL

₺30.400,00

28

608.000,00 TL

38 /5458 A BLOK

2. KAT

OFİS

46,89

608.000,00 TL

₺30.400,00

29

720.000,00 TL

45 /5458 A BLOK

2. KAT

OFİS

55,1

720.000,00 TL

₺36.000,00

30

2.000.000,00 TL

125 /5458 A BLOK

2. KAT

KLİNİK

199,16

2.000.000,00 TL

₺100.000,00

31

560.000,00 TL

35 /5458 A BLOK

2. KAT

OFİS

38,71

560.000,00 TL

₺28.000,00

32

960.000,00 TL

60 /5458 A BLOK

3. KAT

OFİS

63,93

960.000,00 TL

₺48.000,00

33

688.000,00 TL

43 /5458 A BLOK

3. KAT

OFİS

46,1

688.000,00 TL

₺34.400,00

34

320.000,00 TL

20 /5458 A BLOK

3. KAT

OFİS

22,28

320.000,00 TL

₺16.000,00

35

592.000,00 TL

37 /5458 A BLOK

3. KAT

OFİS

40,65

592.000,00 TL

₺29.600,00

36

368.000,00 TL

23 /5458 A BLOK

3. KAT

OFİS

26,76

368.000,00 TL

₺18.400,00

37

352.000,00 TL

22

/5458

A BLOK

3. KAT

OFİS

25,61

352.000,00 TL

₺17.600,00

38

736.000,00 TL

46

/5458 A BLOK

3. KAT

OFİS

49,59

736.000,00 TL

₺36.800,00

39

688.000,00 TL

43

/5458

A BLOK

3. KAT

OFİS

46

688.000,00 TL

₺34.400,00

40

768.000,00 TL

48

/5458

A BLOK

3. KAT

OFİS

50,9

768.000,00 TL

₺38.400,00

41

608.000,00 TL

38

/5458

A BLOK

3. KAT

OFİS

40,66

608.000,00 TL

₺30.400,00

11

768.000,00 TL

48

/5458

B BLOK

ZEMİN KAT

İŞ YERİ

44,3

768.000,00 TL

₺38.400,00

12

400.000,00 TL

25

/5458

B BLOK

ZEMİN KAT

İŞ YERİ

22,92

400.000,00 TL

₺20.000,00

13

416.000,00 TL

26

/5458

B BLOK

ZEMİN KAT

İŞ YERİ

22,38

416.000,00 TL

₺20.800,00

14

816.000,00 TL

51

/5458

B BLOK

ZEMİN KAT

İŞ YERİ

47,16

816.000,00 TL

₺40.800,00

16

400.000,00 TL

25

/5458

B BLOK

ZEMİN KAT

İŞ YERİ

21,26

400.000,00 TL

₺20.000,00

18

768.000,00 TL

48

/5458

B BLOK

ZEMİN KAT

İŞ YERİ

44,42

768.000,00 TL

₺38.400,00

20

2.640.000,00 TL

165

/5458

B BLOK

1. KAT

MESKEN

172,33

2.640.000,00 TL

₺132.000,00

23

2.880.000,00 TL

180

/5458

B BLOK

1. KAT

MESKEN

171,76

2.880.000,00 TL

₺144.000,00

25

2.752.000,00 TL

172

/5458

B BLOK

2. KAT

MESKEN

171,11

2.752.000,00 TL

₺137.600,00

28

2.720.000,00 TL

170

/5458

B BLOK

3. KAT

MESKEN

183,32

2.720.000,00 TL

₺136.000,00

(Not:fiyatlara kdv dahildir.)



3-Yukarıda belirtilen Yusufeli Belediyesine ait taşınmazlar, Yusufeli Belediye Başkanlığınca 03.01.2024 Çarşamba günü saat 16.00’da Yusufeli Belediyesi Hizmet Binası Kat:3 Encümen Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır. İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Yusufeli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri (Hafta içi, saat: 08:00 ile 17:00 arası) içerisinde öğrenebilirler. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi; her bağımsız bölüm için ayrı ayrı olmak üzere 1000,00TL (Bin Türk Lirası) ücret karşılığında satın alabilirler. Ayrıca www.yusufeli.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler. Herhangi bir sebeple ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dosyası için yatırılan bedel İdareden talep edilemeyecektir.

4- Taşınmazın muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı, Madde-1’de gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %5’ü (yüzde beş) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. Teminat mektubunu nakden yatırmak isteyen İstekliler geçici teminat bedelini 03.01.2024 Çarşamba günü saat 16.00’da kadar Yusufeli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne veya TR46 001 2001 2280 0007 000 23 iban nolu teminat hesabına yatırabilirler. Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

5- 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinde yazılı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanın üzerine ihale yapılmış bulunursa, geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı ve güvence bedeli belediyeye gelir kaydedilecektir.

MADDE 4. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır: a) Başvuru dilekçesi,(başvuru yapılan bağımsız bölüm)

b) Geçici Teminat, (hangi bağımsız bölüme başvuru yapıyorsa açıkça belirtilecektir.)

c) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

d) Nüfus Müdürlüğünden veya e-devletten ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (Gerçek kişiler için)

e) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

f) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

h) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

i) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

j) İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.



Tel : 0466 811 2009 - (Dahili:1103) İnternet Adresi : www.yusufeli.bel.tr Faks : +90 (466) 811 20 84

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN01955810