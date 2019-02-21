"4. Uluslararası Bilim Olimpiyatları"

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy Belediyesi, geleneksel hale getirdiği "Uluslararası Bilim Olimpiyatları"nın dördüncüsüne ev sahipliği yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nobel Ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar gibi bilim adamlarının keşfedilmesi, yeni nesilleri bilime ve teknolojiye teşvik etmek amacıyla organize edilen "Uluslararası Bilim Olimpiyatları"nın tanıtımı Çekmeköy Turgut Özal Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, toplantıya telekonferans ile canlı bağlanarak, genç mucitlere başarılar diledi.

Gençlerin daima en büyük destekçisi olacağını ifade eden Yıldırım, gençlerin hayallerini özgürce gerçekleştirmeleri için en yakın çözüm ortağı olacağını belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Nobel Ödülü alarak gurur kaynağı olan Prof. Dr. Aziz Sancar gibi başarılı bilim adamlarının ortaya çıkarılması ve gençleri bilime teşvik etmek için uluslararası bir organizasyona imza attıklarını belirtti.

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Ersan Aslan da geleceğin teminatı çocukların, Türkiye'ye çağ atlatacak projelere imza atacaklarına inandığını ifade etti.

Geçen sene yapılan olimpiyatlarda şampiyon olan Ezgi Boz ise, "Araştırma" kategorisinde geçen yıl birincilik kazandığını aktararak, gençleri yarışmaya davet etti.





- 1000 proje yarışacak

Kırıkkale Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nin de desteklediği ve 35'e yakın yabancı ülkenin dahil olacağı olimpiyatlarda, 1000 proje yarışacak.

2019 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından "Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı" ilan edilmesi dolayısıyla olimpiyatlar bu yıl Prof. Dr. Fuat Sezgin adına düzenlenecek.

Lise seviyesinde öğrencilerin "Araştırma", "Enerji" ve "Teknoloji" dalında projeleriyle katılacağı yarışmanın para ödülü ise 66 bin lira olacak.

14 Haziran'da Maltepe Üniversitesinde gerçekleştirilecek olimpiyatlara, 5 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

