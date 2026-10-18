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Gündem 373 hafıza daha icazetleri verildi
Gündem

373 hafıza daha icazetleri verildi

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373 hafıza daha icazetleri verildi

Malatya'da gerçekleştirilen Hafızlık İcazet Merasimi kapsamında, Kur'an-ı Kerim'i tamamen ezberleyerek eğitimlerini başarıyla bitiren 373 hafız öğrenciye resmi icazet belgeleri takdim edildi.

Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Yılmaz Akbulut, İl Müftüsü Ramazan Dolu ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan İl Müftüsü Ramazan Dolu, son iki yılda 373 hafızın mezun olduğunu belirterek, Malatya'da ilk kez bu sayıya ulaşıldığını söyledi. Dolu, 4-6 yaş grubu Kur'an kursları başta olmak üzere eğitim faaliyetlerini de artırdıklarını ifade ederek desteklerinden dolayı Vali Seddar Yavuz'a teşekkür etti.

 

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de hafızlık eğitiminin sabır ve emek gerektirdiğini belirterek, öğrencileri yetiştiren hocalara, ailelere ve hafızlara teşekkür etti.Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Yılmaz Akbulut ise hafızlık merasiminin önemine değinerek, yüzlerce öğrencinin mezuniyet sevincine ortak olduklarını ifade etti.

Vali Seddar Yavuz da konuşmasında ülkeye ve devlete güven duyulması gerektiğini belirterek, eksikliklerin giderilmesi ve yanlışların düzeltilmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Konuşmaların ardından hafızlık eğitimini tamamlayan 373 öğrenciye icazet belgeleri verildi.

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