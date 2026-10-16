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Gündem 3 şüpheli için adli işlem başlatıldı: Niğde’de uyuşturucu tacirlerine geçit yok
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3 şüpheli için adli işlem başlatıldı: Niğde’de uyuşturucu tacirlerine geçit yok

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3 şüpheli için adli işlem başlatıldı: Niğde’de uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Fesleğen köyünde düzenlenen operasyonda 10 kilo 15 gram kubar esrar, 44 kök kenevir bitkisi ve 84 adet fişek ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Niğde merkeze bağlı Fesleğen köyünde operasyon düzenlendi.

Üç şüphelinin ikametlerinde ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramalarda 10 kilo 15 gram kubar esrar, 44 kök kenevir bitkisi, çeşitli çaplarda 84 adet fişek, 3 cep telefonu ve 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

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