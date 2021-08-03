3 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları son günlerin en düşük seviyelerinde seyrediyor. Gram altın fiyatı ile çeyrek altın fiyatı altına yatırım yapanları üzerken, düğün ve nikah yapacakları ise sevindirdi. Çeyrek altın düştü mü? Çeyrek altın dün günü 795 ile kapatarak 800 TL’nin altına bir kez daha inmiş oldu. Dün 485 TL’lere kadar gerileyen gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? sorusu da soruluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altın düştü mü? Altın ne kadar düştü? Altın ne kadar oldu? Çeyrek ne kadar, gram altın ne kadar düştü? İşte 3 Ağustos altın fiyatları…
Altın ne kadar? Gram altın kaç lira? Altın fiyatları özellikle de çeyrek ve gram altın fiyatı vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Gram altın dün 487,12 seviyelerinde kapatırken, bugün itibarıyla 486,29'dan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
484,62
488,39
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
486,14
486,28
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.810,78
1.811,05
ÇEYREK ALTIN FİYATI
777,61
794,79
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.111,31
3.170,57
YARIM ALTIN FİYATI
1.550,79
1.590,15
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.111,31
3.170,57
ATA ALTIN FİYATI
3.191,00
3.267,00
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
438,48
469,44