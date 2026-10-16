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Gündem 28 Şubat’ın da gerisine tek parti rejimine gitmek istiyor! Azerbaycan’da şimdi de “Türkçe ezan” sesleri...
Gündem

28 Şubat’ın da gerisine tek parti rejimine gitmek istiyor! Azerbaycan’da şimdi de “Türkçe ezan” sesleri...

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28 Şubat’ın da gerisine tek parti rejimine gitmek istiyor! Azerbaycan’da şimdi de "Türkçe ezan" sesleri...

Aliyev Hükümeti’nin okullarda başörtüsünü yasaklayan kararı Türkiye’de “Azerbaycan’ın 28 Şubat’ı” diye eleştirilirken, Azerbaycan’ın daha da geriye giderek, tek partili CHP rejiminde imza atılan “Türkçe ezan” skandalına öykündüğü ortaya çıktı.

Aliyev yönetimine yakın Subilai Yabgu isimli bir sosyal medya hesabından, ezanın Türkçe okunmasına yönelik paylaşımda bulunuldu. Ezanın Azerbaycan Türkçesi ile okunduğu bir video paylaşan hesapta, “bir zamanlar Türkiye’de olduğu gibi” ezanın Türkçe okunması çağrısı yapıldı.

BAŞÖRTÜSÜ ZULMÜNDEN TÜRKÇE EZANA…

Subilai Yabgu isimli hesapta konuya ilişkin şu çağrıya yer verildi: “Oğuz Türklerinin lideri İlham Aliyev’in Azerbaycan’da ezanın Türkçe okunması adımını atmasını temenni ediyorum. Tıpkı bir dönem Türkiye’de olduğu gibi, insanlarımız ezanı duyduğunda ana diliyle anlamalı, Türk milleti ibadetini kendi öz diliyle idrak etmelidir.”

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