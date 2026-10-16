28 Şubat’ın da gerisine tek parti rejimine gitmek istiyor! Azerbaycan’da şimdi de “Türkçe ezan” sesleri...

Aliyev yönetimine yakın Subilai Yabgu isimli bir sosyal medya hesabından, ezanın Türkçe okunmasına yönelik paylaşımda bulunuldu. Ezanın Azerbaycan Türkçesi ile okunduğu bir video paylaşan hesapta, “bir zamanlar Türkiye’de olduğu gibi” ezanın Türkçe okunması çağrısı yapıldı.

BAŞÖRTÜSÜ ZULMÜNDEN TÜRKÇE EZANA…

Subilai Yabgu isimli hesapta konuya ilişkin şu çağrıya yer verildi: “Oğuz Türklerinin lideri İlham Aliyev’in Azerbaycan’da ezanın Türkçe okunması adımını atmasını temenni ediyorum. Tıpkı bir dönem Türkiye’de olduğu gibi, insanlarımız ezanı duyduğunda ana diliyle anlamalı, Türk milleti ibadetini kendi öz diliyle idrak etmelidir.”