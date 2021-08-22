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Gündem 28 Şubat kafası hortladı! Tesettürlüye çocuğu ile bile havuz yasak
Gündem

28 Şubat kafası hortladı! Tesettürlüye çocuğu ile bile havuz yasak

Beylikdüzü'nde TEVD sitesinde her oturandan havuz için aidat alınmasına rağmen tesettürlü mayo ile havuza girilmesine izin verilmediği hatta çocuklarına bile refakat edemedikleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 09:47:00 - 2021-08-22 10:09:47
28 Şubat kafası hortladı! Tesettürlüye çocuğu ile bile havuz yasak

Beylikdüzü’ndeki TEVD (Türkiye Eczacılar Veterinerler Doktorlar) Sağlık Sitesi’nin düzenli aidat aldığı mülk sahiplerinin, tesettür mayoyla havuza girmesini yasakladığı ortaya çıktı. Site yönetimine aylık 750 lira aidat, 170 lira da havuz için kart ücreti veren vatandaşların, tesettür mayo ile havuza girmesine izin verilmiyor. Sitede yaşayan çocukların havuza ebeveyni eşliğinde girmesini isteyen yönetim, bu sırada dahi tesettür mayoya izin vermiyor.

Ücret ödeniyor ancak girilemiyor

İç tüzük bahanesiyle akıl dışı uygulamayı yürürlükte tutan site yönetimi, hijyen nedeniyle havuz kenarında bone takmayı zorunlu tutarken hijyenik mayo kumaşlarıyla üretilen başörtüsü ve tesettür mayoya yasak getiriyor. 356 dairelik sitede söz konusu yasağın kaldırılması için 60’a yakın aile imza topladı, ancak yönetim iç tüzüğü gerekçe göstererek olumlu yönde hiçbir adım atmadı. Edinilen bilgiye göre, site yönetimi havuza giriş için kişi başı 170 liradan satılan havuz kartını zorunlu tutuyor. Ancak site sakini havuza tesettür mayo ile girmek istiyorsa kart parası verse dahi havuza giremiyor.

Kiracı ve misafirlerin kullanımına açık olan havuzlar, başörtülü ev sahiplerinin kullanımına kapalı olarak faaliyet gösteriyor. Bazı site sakinleri, tesettür mayoyu sorun etmeyen farklı site havuzlarını ekstra ücret ödeyerek kullanmak zorunda kalıyor. Konuyla ilgili site yönetiminin bilgi almak isteyenlere cevap vermekten kaçındığı belirtildi.

TEVD Sağlık Sitesi Havuz Kullanım Kuralları’nda, “Mayo, şort dışında hiçbir giysi ile havuza girilemez. Havuzda bone kullanılması sağlık açısından mecburidir” ifadeleri yer alıyor.

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Yorumlar

ÖMER EMENULLAH ZABCI

Almadıkları için üzüleceğinize dinimiz adına sevinmek gerekir ..Haram haram haram..Denizede giremez..Oradaki harama ortak olunmaz
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Olur

28 Şubat zihniyetin sivil ayagi bunlarda gereken yapılmalı. Verilen cezalar bile.
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