28 işçiyi kovup 140 yandaş aldılar

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı YENİMEK Kurs Merkezi’nde asgari ücretle çalışan 28 öğretmenin bütçe olmadığı gerekçesiyle iş akdinin feshedilmesinden kısa bir süre sonra 140 yandaşın daha belediyelerdeki ballı makamlara atandığı öğrenildi.

28 işçi kovuldu 140 yandaş alındı

Organ ticareti skandalı ve taciz rezaletiyle gündeme gelen ve 300’den fazla yönetici yakınının torpilli kadrolara atanmasıyla yandaş semirtme merkezine dönüşen CHP’li Yenimahalle Belediyesi yöneticileri, ballı makamları eş, dost ve akrabalarına peşkeş çekmeye devam ediyor. 26 Eylül’de, “Yenimahalle Belediyesi’nde işçi kıyımı” başlığıyla gündeme getirdiğimiz ve yandaşlara kadro açmak için aralarında hamilelerin de olduğu 28 işçinin ‘bütçe olmadığı’ gerekçesiyle işten çıkarıldığını deşifre ettiğimiz CHP’li Yenimahalle Belediyesi, önceki gün 140 yandaşı daha kadrosuna kattı.

Ballı koltuklar akrabalara verildi

Aralarında Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal’ın akrabalarının, Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran’ın kızlarının ve kendisi de usulsüz olarak Başkan Yardımcısı yapılan Erhan Aras’ın sekreterinin de olduğu 140 torpilli çalışanın belediyenin farklı birimlerine atandığı ifade edildi. CHP’li Yenimahalle Belediyesi’ne bağlı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan ve aralarında 18 yaşında gençlerin de olduğu işçi alımında, çok sayıda yönetici yakını, sosyal hizmet uzmanı, kreş öğretmeni ve gözetmeni gibi çeşitli kadrolara yerleştirildi. Yenimahalle Belediyesi’nin, işçi kıyımı yaptıktan kısa bir süre tek kalemde onlarca yönetici akrabasını işe alması, CHP’li belediyelerin nasıl yandaş arpalığına çevrildiğini bir kez de gözler önüne serdi.

“Bütçe yok” dediler heykel alımı yaptılar

Öte yandan Akit, 14 Eylül’de “Belediye değil akraba çiftliği” manşetiyle, torpilli kadrolaşma ile CHP’nin arpalığına dönen ve nepotizm bataklığına saplanan Yenimahalle Belediyesi’nde yaşanan yandaş kadrolaşmayı ayrıntılı şekilde deşifre etmişti. 300’den fazla ballı koltuğu yönetici yakınlarına peşkeş çeken CHP’li Yenimahalle Belediyesi, yandaşlara kadro açmak için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı YENİMEK Kurs Merkezi’nde görevli 28 asgari ücretli öğretmeni kovduğu gün olan 26 Ağustos’ta ise 150 asgari ücrete denk gelen bir bütçeyi betona yatırarak heykel alımı ihalesine çıkmıştı.