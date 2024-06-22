22 Haziran 1691: Sultan 2. Süleyman'ın vefatı (Osmanlı Padişahı)

2. Süleyman, 15 Nisan 1642 yılında doğmuş olan, 85. İslam halifesi ve 20. Osmanlı padişahıdır. Saliha Dilaşub Sultan ve Deli lakaplı 1. Ahmed’in oğlu olan 2. Süleyman, Osmanlı tarihinde en uzun veliahtlık dönemi geçiren padişahtır.



Kardeşi 4. Mehmet kendisinden 3.5 ay büyük olduğundan ve 6.5 yaşında tahta geçtiğinden dolayı, 4. Mehmet’in tahtan indirilmesine kadar 40 yıl süreyle veliaht olarak sarayda hapis hayatı yaşamıştır. 8 Kasım 1687 yılında geçtiği tahtta 4 yıl süreyle padişahlık yapmıştır. Şehzadeliğinde iyi bir eğitim ve terbiye almıştır. Halktan usulsüz vergiler alınıyordu. Yeniçeriler tarihte Cebeci ayaklanması olarak bilinen isyanı gerçekleştirdiler. Bahşişlerin verilmediği yüzünden Sultanahmet Meydanında toplanıp, sipahilerle birlik olarak etrafı yağmaladılar. Olayların yatışmasıyla, İsmail Paşa sadrazamlığa getirilmiştir. 8 Eylül 1688 tarihinde ise Belgrad da Osmanlının elinden çıkmıştı. Belgrad’ın kaybedilmesi Avusturyalılar için Balkanlara açılmak anlamına geliyordu. Avusturya Eflak, Bosna ve Erdel’i işgal etmeye başladı.







Bunun sonucunda toparlanmaya başlayan Osmanlı kuvvetleri Avusturya’ya karşı saldırılara başladı. Çelebi İbrahim Paşa idaresindeki Osmanlı ordusu 30 Ekim 1688 tarihinde Eğriboz zaferini kazanarak, devlete moral oldular. 1689 yılında 2. Süleyman Avusturya seferine çıkarak, yenilenen Osmanlı ordusuyla, 8 Temmuz 1690 tarihinde Orşova ve Gladova’yı geri aldı. 11 Ekim 1690 tarihinde Kanije’yi düşmana verseler de, 8 Ekim 1690 tarihinde Belgrad’ı geri alarak, Tuna hattını yeniden kurmuşlardır.



4 yıl gibi kısa bir süre padişahlık yapan 2. Süleyman, son iki yılında yatak hastası olarak gün geçirmiştir. Sağlığı zayıflayan padişah, 22 Haziran 1691 tarihinde tahttan indirildi. Hayatını 1691 yılında böbrek yetmezliği sebebiyle Edirne’de kaybeden 2. Süleyman, İstanbul’da Süleymaniye Camii yanındaki Kanuni Sultan Süleyman türbesine gömülmüştür. Yerine kardeşi 2. Ahmet tahta geçmiştir. Padişahlığı döneminde Fener kulesi ve İzmir ilinde cami inşa ettirmiştir.