2026 Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top), İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek ödül töreninde sahibini bulacak.

France Football ile UEFA iş birliğinde düzenlenen organizasyon, 70. yılına özel olarak tarihinde ilk kez İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilecek.

London Palladium Tiyatrosu'nun ev sahipliği yapacağı ve futbolun yıldız isimlerinin bir araya geleceği gecede erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcuları açıklanacak.

BALLON D'OR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

26 Ekim Pazartesi günü yapılacak 2026 Ballon d'Or ödül töreni, TSİ 23.00'te başlayacak ve Tivibu Spor 1 ile Tivibu Spor YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ADAYLAR

2026 Ballon d'Or ödül töreninde "En iyi futbolcu" adayları şöyle:

Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius Junior (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid), Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Willian Pacho, Fabian Ruiz (PSG), Erling Haaland (Manchester City), Rodri (Manchester City/Barcelona), Gabriel Magalhaes, Declan Rice, William Saliba (Arsenal), Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano (Bayern Münih), Pau Cubarsi, Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona/PSG), Lautaro Martinez (Inter), Bruno Fernandes (Manchester United), Lionel Messi (Inter Miami), Sadio Mane (Al Nassr), Julian Quinones (Al Qadsiah)