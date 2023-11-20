2024 YILI TYT - AYT SINAVLARI HAZIRLIK KURSLARI HİZMETİ ALIM İŞİ

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı TYT - AYT Sınavları Hazırlık Kursları Hizmeti Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1310374

1-İdarenin a) Adı : BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Fatih Mah. Şehremini Sok. 1 34500 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 444 0 340 - 0(212) 883 55 64 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2024 Yılı TYT - AYT Sınavları Hazırlık Kursları Hizmeti Alım İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : 4.025 Saat Kısmi Zamanlı Personel İle Hazırlık Kursları Hizmeti Alım İşi'dir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Büyükçekmece Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün İlçe Sınırları Dahilinde Göstereceği Yerler - Büyükçekmece/ İSTANBUL ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 15.08.2024 d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.12.2023 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Büyükçekmece Belediyesi C Blok 2. Kat Avrupa Konseyi Toplantı Salonu Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1, Büyükçekmece/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:



4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.



4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,



İstekilerin 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa İstinaden İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Verilen İhale Tarihi İtibariyle En Az 1 Yılını Doldurmuş "İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı"na İlişkin Hususları Yeterlik Bilgileri Tablosunun İlgili Kısmında Beyan Etmesi Zorunludur.



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;



4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.



4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.



4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.



4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:



İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71



Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

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Basın No: ILN01934165