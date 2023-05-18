2023 YILI 55 KALEM DİŞ SARF MALZEME MAL ALIMI

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-GÜNGÖREN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



2023 Yılı 55 Kalem Diş Sarf Malzeme Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/476256

1-İdarenin a) Adı : AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-GÜNGÖREN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : MERKEZ MAHALLESİ ÜNLÜ SOKAK No:6 34164 GÜNGÖREN/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2125563636 - 2125390101 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2023 Yılı 55 Kalem Diş Sarf Malzeme Mal Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 55 Kalem Diş Sarf Malzeme Mal Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Toplantı Salonu ç) Süresi/teslim tarihi : İdarenin yazılı siparişi üzerine 10 (on) iş günü içerisinde merkezimiz depolarına peyder pey teslim edilecektir. 10 (on) iş günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.06.2023 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Toplantı Salonu



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: El aletleri için fabrikasyon işçilik malzeme hatalarına karşı 5 yıl garantili olmalıdır.Garanti süresi içinde firma verecek olduğu el aletlerine 6 ayda bir bedelsiz bakım yapılacaktır. Bakım esnasında gerekli görülürse yenisiyle değiştirilecektir. 4.3.2. 4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: 1-İstekliler, ithalatçı veya üretici ise teklif ettikleri Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / ÜTS kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve ürün numaralarını (teklif edilen ürün ile ilgili barkod) gösterir belgeleri ihale teklif dosyalarında sunacaktır. UBB detaylı çıktıları teklif dosyasında sunulacak ve çıktılar üzerine teklif verilen kaleme ait ihtiyaç sıra numarası yazılacaktır. Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / ÜTS kayıtlı olmadığında (kapsam dışı) bu durum beyan edilecektir.

2-İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ait en son yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin EK-3 Listelerinde yer alan SUT kodlarını gösterir listeyi kalem sıra numarasını belirterek teklifi ile birlikte sunacaktır.

3-İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen "Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni ihale teklif dosyalarında sunacaktır. 4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: İstekli teklif edeceği kalemlerin istenilen miktarda numunelerini ihale tarih ve saatine kadar getirecektir. Her bir kalem için ayrı ayrı numune verilecektir. Ürünlerin değerlendirilmesinde; numunelerin denenmesi ve şartnameye uygunluk esastır. Teslim edilen numuneler üzerinde isteklinin unvanı, ürünün markası, ürünün onaylanmış barkod numarası ve ihtiyaç listesi (ihale kalemi sıra numarası) sıra numarası yazılacaktır. Gerektiğinde numune açılıp kontrol edilerek gerekli testlere tabi tutulacaktır. Karar verilememesi veya numunelerin karar vermek için yetersiz olduğu durumda istekli firmadan tekrar numune talep edilebilir. Numune değerlendirme teknik şartname hükümleri doğrultusunda yapılacak olup İhale Komisyonu, numunelerin teknik özellikleri ve performansına ilişkin testler ve değerlendirme isteyebilir. Test ve değerlendirme kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacaktır. Numune değerlendirmesi sonucunda teknik şartnameye uygun bulunmayan numune ile ilgili teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Uhdesinde kalan kalemlerin numunesi şahit numune olarak sözleşme iş bitiş tarihine kadar iade edilmeyecektir.

İhaleye katılan firmalar Kesinleşen İhale Kararının tebliğinden itibaren uhdesinde kalmayan kalemler ile ilgili olarak; teslim etmiş oldukları numuneleri numune teslim tutanağı ile birlikte İstanbul Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Satınalma Biriminden 30 ( otuz) gün içerisinde teslim alacaklardır. Teslim alınmayan numunelerin sorumluluğu tarafımıza ait değildir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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Basın No: ILN01830617