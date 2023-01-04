‘2023 gayrimenkulde altın yıl olacak’

Kampanyanın ticari olmaktan ziyade barınma ihtiyacına çözüm sunacağına dikkat çeken Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, projeyle 2023’ün inşaat sektörü için altın yıl olacağını kaydetti.

0.69’dan başlayacak

Proje hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, “Yeni Evim Programı ile bankalar ve katılım finans kurumları tarafından sağlanacak finansman tutarlarının 1. Bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. Bölge'deki illerde en çok 3 milyon TL, 3. Bölge'deki iller için ise en çok 2 milyon TL olarak belirlendi. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olacak. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak” dedi.

Konut geliştiricilere destek

Projenin sektöre büyük katkı sağlayacağını belirten Alp, “Dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut kampanyasından sonra şartları sağlayamayan orta gelirliler için yapılan bu önemli kampanyanın sektöre büyük katkı sağlayacak. Bu kampanyayla beraber hem vatandaşın alım şartları iyileşecek hem de üretimin artması için konut geliştiricilerine finansal destek sağlanacak” diye konuştu.

‘Fırsatçılar dur diyecek’

Kampanyanın ticari bir araç olmadığına dikkat çeken Alp “Detaylarına baktığımız zaman, bu kampanya ticari bir araçtan ziyade gerçekten barınma ihtiyacına çözüm sunacağı görüyoruz. Yani ‘Ev alıp satıp kazanayım’ denilemeyecek. 5 yıl satmama şartı da fırsatçıların önünü kesecek. Gelinen bu noktada sosyal konutla fiyat artışlarının da duracağını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

‘Vatandaşlar değerlendirmeli’

Gayrimenkul ilanlarının da takip edileceğini kaydeden Alp şunları söyledi: “Yapılan açıklamada altını çizerek belirtilen önemli bir konu ise Bakanlık tarafından uzun süredir internet sayfalarındaki fiyat artışlarının yakinen izlemeye ve değerlendirmeye alındığı duyuruldu. Gayrimenkul sektörüne yönelik mali, finansal, tapu ve emlak ilan site verileri kullanılarak analiz ve değerlendirme çalışmalarının detaylı şekilde yürütüldüğü açıklaması haksız fiyat artışının da önüne geçileceğinin göstergesidir. Yapılan bu kampanyalar yabancıya yönelik satışlarla birlikte değerlendirildiğinde 2023 yılının inşaat sektörü için altın yıl olacağını söyleyebiliriz. Artan maliyetler düşünüldüğü zaman 0,69 kredi oranını vatandaşlarımızın çok iyi değerlendirmeli.”